Syngenta bientôt de retour en bourse sur le Shanghai STAR

L'introduction en bourse serait plus importante que celle de la plateforme de partage de vidéos Kuaishou Technology à Hong Kong (6,2 Mds$) et serait également la plus importante jamais réalisée sur le marché STAR de Shanghai, qui existe depuis deux ans.

Syngenta est susceptible d'être valorisé à environ 60 Mds$, dette comprise, ou 50 Mds$ sans, ont déclaré les sources qui n'étaient pas autorisées à parler aux médias et ont refusé d'être identifiées. Le porte-parole de Syngenta, Saswato Das, s'est refusé à tout commentaire.

ChemChina, qui a acheté Syngenta pour 43 Mds$ en 2017, a fusionné l'année dernière l'entreprise suisse avec l'israélien ADAMA et les activités d'engrais et de semences de Sinochem. Une fusion prévue de longue date entre ChemChina et Sinochem a été approuvée par le régulateur des actifs de l'État chinois en mars.

Environ un tiers du produit de l'introduction en bourse sera utilisé pour rembourser la dette, le reste étant consacré à la R&D et à de nouvelles activités, ont indiqué les sources.

La société, qui est en concurrence avec les entreprises allemandes BASF et Bayer, a réalisé un chiffre d'affaires de 23,1 Mds$ en 2020.

Profitant de la hausse des prix des matières premières qui aide les agriculteurs à se payer ses semences et ses pulvérisations, ses ventes ont augmenté de 20 % au cours du premier trimestre de 2021. Les agriculteurs ont également reconstitué leurs stocks de semences et de pesticides après les avoir épuisés pendant la pandémie de l'année dernière.