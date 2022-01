Syngenta, propriété de la Chine, fait appel du veto de l'Italie à l'accord avec un producteur de semences - sources

Cette décision met en évidence le risque de litiges juridiques découlant de la volonté du Premier ministre Mario Draghi de freiner les offres d'entreprises chinoises dans le pays, en utilisant la législation dite du "pouvoir d'or" de Rome, conçue pour défendre les actifs stratégiques.

Pour réduire ces risques de litiges, le gouvernement envisage de proposer une compensation aux entreprises pénalisées par l'utilisation des règles anti-OPA, a rapporté Reuters le mois dernier.

Draghi a bloqué le rachat de Verisem en octobre. C'était la deuxième des trois occasions, au cours des 11 mois de son gouvernement, où il a utilisé le pouvoir d'or pour repousser des offres indésirables dans des secteurs tels que les télécommunications, l'énergie et l'agroalimentaire.

Le lobby agricole italien Coldiretti a déclaré que l'opération de Sygenta aurait déplacé vers l'Asie l'équilibre stratégique mondial dans le contrôle des semences pour la production de légumes et d'herbes.

Verisem a participé à l'appel en tant que codemandeur, ont indiqué les sources, qui ont demandé à ne pas être nommées. Verisem n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

L'une d'elles a déclaré que les deux sociétés accusent le gouvernement de rejeter de manière "injustifiée" les mesures qu'elles avaient prises pour s'assurer que les conditions du rachat préserveraient les intérêts stratégiques italiens.

Dans une autre affaire, l'année dernière, LPE, un producteur d'équipements semi-conducteurs basé à Milan, a également fait appel après que Rome ait empêché son rachat par la société chinoise Shenzhen Invenland Holdings Co Ltd.

Syngenta, dont le siège est en Suisse, a été racheté en 2017 pour 43 milliards de dollars par ChemChina, qui s'est fondu dans Sinochem Holdings Corp plus tôt cette année. Le groupe avait proposé environ 200 millions d'euros (226,1 millions de dollars) pour acheter Verisem, ont dit des sources à Reuters.

Mis en vente par le fonds américain Paine Schwarts and Partners, Verisem se décrit sur son site Internet comme un producteur mondial de semences disposant d'installations de traitement en Italie, en France et en Amérique du Nord.

Le pouvoir d'or s'applique aux tentatives d'achat d'entreprises stratégiques, y compris de banques et d'assureurs, par des groupes non européens et - dans un cadre temporaire que Rome a prolongé le mois dernier jusqu'à la fin de cette année - par des prétendants de l'UE.

(1 dollar = 0,8846 euro)