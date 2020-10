Syrie: 7 nouveaux ministres ajoutés sur la liste des sanctions de l'UE

Le Conseil a décidé aujourd'hui d'imposer des mesures restrictives ciblées à l'encontre de ministres syriens récemment nommés.

La décision prise aujourd'hui porte à 280 le nombre de personnes visées par une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'UE et un gel des avoirs. Septante entités sont également inscrites sur la liste et, à ce titre, font l'objet d'un gel des avoirs.

Les sanctions actuellement en vigueur à l'encontre du régime syrien ont été instaurées en 2011, en réponse à la répression violente exercée contre la population civile syrienne. Elles visent également des entreprises ainsi que des femmes et hommes d'affaires de premier plan qui tirent avantage de leurs liens avec le régime et l'économie de guerre. Les mesures restrictives comprennent également un embargo pétrolier, des restrictions frappant certains investissements, un gel des avoirs détenus par la banque centrale syrienne dans l'UE et des restrictions frappant les exportations d'équipements et de technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que d'équipements et de technologies destinés à surveiller ou intercepter les communications internet ou les communications téléphoniques.

Le Conseil suit en permanence l'évolution du conflit syrien. Toute décision visant à prolonger les sanctions relève de la compétence du Conseil et est prise sur une base annuelle.

L'UE reste déterminée à trouver une solution politique durable et crédible au conflit en Syrie, dans le cadre de la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies et du communiqué de Genève de 2012.

Les actes législatifs concernés, qui contiennent les noms des personnes et des entités concernées, ont été publiés au Journal officiel.