Syrie-800 casques blancs évacués par Israël vers la Jordanie

AMMAN/JERUSALEM, 22 juillet (Reuters) - La Jordanie a annoncé dimanche avoir donné son feu vert à l'Onu pour organiser l'entrée sur son territoire et le transfert vers des pays tiers d'environ 800 "casques blancs" syriens, des secouristes opérant en zone rebelle dont les vies étaient menacées par l'offensive des forces de Bachar al Assad dans le sud-ouest de la Syrie.

Un porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères, Mohamed al Kayed, a précisé qu'Amman avait accepté d'accorder l'asile temporaire à ces membres de la Défense civile syrienne et à leurs familles à la demande du Royaume-Uni, de l'Allemagne et du Canada qui les accueilleront dans les trois prochains mois.

L'armée israélienne a annoncé de son côté dans un communiqué avoir mené dans la nuit de samedi à dimanche une "opération humanitaire pour sauver des membres d'une organisation civile syrienne et leurs familles... en raison d'une menace imminente pour leur vie".

Elle a ajouté que ces civils allaient être transférés vers un pays tiers à la demande des Etats-Unis et de pays européens.

Selon les médias israéliens, l'évacuation des "casques blancs", têtes de turcs du régime de Bachar al Assad, a été assurée via le territoire israélien.

Les secouristes avaient fui la progression des forces gouvernementales syriennes et de leurs alliés dans les provinces de Deraa et de Kouneïtra jusqu'aux abords du plateau du Golan occupé par Israël. (Suleiman Al-Khalidi à Amman et Jeffrey Heller à Jérusalem Tangi Salaün pour le service français)