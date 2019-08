Syrie-Accord de cessez-le-feu à Idlib, selon la presse officielle

BEYROUTH, 2 août (Reuters) - Un accord de cessez-le-feu a été conclu dans la région d'Idlib, dernière poche d'insurrection dans le nord-ouest de la Syrie, a rapporté jeudi la presse officielle, alors que les agences humanitaires dénonçaient la violence des combats depuis le début de l'offensive des forces gouvernementales en avril dernier.

D'après la presse officielle syrienne, citant une source militaire, la trêve devait débuter jeudi soir du moment que les combattants rebelles respectent l'accord de désescalade établi l'année dernière entre la Russie, alliée de Damas, et la Turquie qui soutient certains groupes insurgés syriens.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par les rebelles.

Cette annonce intervient après que les forces gouvernementales ont réussi à reprendre du terrain aux rebelles grâce à l'appui de l'armée russe au sol et dans les airs.

L'armée syrienne a ainsi repris cette semaine le contrôle d'une poignée de villages et de collines dans la province de Hama, a indiqué jeudi l'organe de presse du Hezbollah libanais.

Selon les Nations unies, les affrontements dans la région ont coûté la vie à plus de 400 civils depuis trois mois, et plus de 440.000 personnes ont dû fuir leurs maisons.

Damas et Moscou accusent les rebelles de ne pas respecter les termes de l'accord de désescalade qui prévoyait le retrait des insurgés d'une zone tampon et l'abandon des armes lourdes. Il s'agit de conditions préalables au cessez-le-feu conclu jeudi, a indiqué la presse officielle syrienne. (Ellen Francis et Tom Perry; Jean Terzian pour le service français)