Syrie-Affrontements meurtriers entre FDS et combattants de l'EI à Hassaké

HASSAKÉ, Syrie, 21 janvier (Reuters) - Sept membres des Forces démocratiques syriennes (FDS), à dominante kurde, et 23 combattants du groupe Etat islamique ont été tués jeudi dans des affrontements consécutifs à une attaque de l'EI contre une prison à Hassaké, dans le nord-est de la Syrie, a-t-on appris vendredi d'une source militaire kurde.

Les FDS étaient appuyées par la force de sécurité kurde Asayish (Assayech). L'attaque avortée des djihadistes visait à libérer des prisonniers détenus dans la prison d'Hassaké, a-t-on précisé de même source.

Les FDS ont déclaré avoir arrêté 89 combattants dans la zone où se poursuivaient les affrontements. Un témoin a dit avoir entendu des avions de chasse de la coalition dirigée par les États-Unis.

C'est la deuxième fois depuis décembre que la prison d'Hassaké est la cible d'une attaque de l'EI qui tente de libérer les siens.

Les djihadistes de l'EI ont également mené une attaque vendredi en Irak contre une base de l'armée irakienne dans la province de Diyala, tuant onze soldats dont un officier, a annoncé sur Twitter le ministre irakien de la Défense, Jouma Anad. (Reportage Rodi Said et bureau de Bagdad, rédigé par Nayera Abdallah et Tom Perry, version française Anait Miridzhanian, édité par Sophie Louet)