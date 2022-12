Syrie-Attaque de l'EI contre un centre des forces de sécurité kurdes à Rakka

BEYROUTH, 26 décembre (Reuters) - Six membres des forces de sécurité à prédominance kurde ont été tués lundi dans une attaque suicide de l'Etat islamique contre un centre des Forces démocratiques syriennes (FDS) à Rakka, dans le nord de la Syrie.

Un kamikaze a été tué et l'autre a été placé en détention, a indiqué Farhad Shami, porte-parole du centre de presse des FDS, une alliance de milices à majorité kurde soutenue par les Etats-Unis.

L'Etat islamique a contrôlé de vastes territoires de l'Irak et de la Syrie, dont Rakka qu'il a proclamée comme sa capitale, mais il a perdu une grande partie de ces territoires et mène depuis 2019 des attaques de type insurrectionnel. (Rédigé par Orhan Qereman, rédigé par Timour Azhari, version française Myriam Rivet et Blandine Hénault, édité par Matthieu Protard)