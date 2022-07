Syrie-Au moins 17 morts lors d'affrontements dans la province de Sweida

par Suleiman Al-Khalidi

28 juillet (Reuters) - Au moins 17 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans la province syrienne de Sweida lors d'affrontements entre des habitants armés et des groupes affiliés à des agences de sécurité de l'État, ont indiqué jeudi des activistes et des médias locaux.

Dans cette province à majorité druze, restée jusqu'à présent largement à l'abri du conflit qui fait rage depuis 2011, la tension monte entre les habitants et des groupes de combattants soutenus par le gouvernement. Ces derniers installent des barrages routiers aléatoires, procèdent à des détentions arbitraires et à des enlèvements contre rançon, a déclaré Rayan Maarouf, militant et responsable du média local Suwayda24.

Ce week-end, la détention d'un habitant a incité d'autres personnes à arrêter des membres de groupes soutenus par le gouvernement et à s'attaquer à leurs bases, rapporte Suwayda24.

Un habitant d'Atil, l'un des villages au coeur des affrontements, a déclaré que les combats étaient si violents qu'il n'avait pas pu quitter sa maison pour aller chercher des fournitures médicales urgentes pour sa sœur.

"C'était 15 heures de guerre totale. Les voitures, les panneaux solaires, les réservoirs d'eau - tout a été détruit", a déclaré cet habitant qui n'a fourni que son prénom, Shadi.

Les combats ont fait 17 morts, selon la direction de la santé de Sweida, citée jeudi par Suwayda24 et le journal pro-gouvernemental Al-Watan.

La plupart des morts étaient des membres de groupes proches de l'État. Des funérailles discrètes ont été organisées jeudi, a déclaré Rayan Maarouf à Reuters.

Les corps des autres victimes des combats, issues d'un mouvement lié à des personnalités religieuses druzes et connu sous le nom d'"Hommes de la dignité", ont été accompagnés par deux cortèges regroupant chacun environ 2.000 personnes, a-t-il ajouté.

Le gouvernement syrien n'a pas commenté les violences, mais Al-Watan a déclaré que les combats étaient moins intenses et que des négociations pour y mettre fin étaient en cours.

L'homme enlevé ce week-end a finalement été libéré, selon Sweida24. (Reportage Suleiman Al-Khalidi, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Michel Bélot)