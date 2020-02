Syrie-Emmanuel Macron appelle à une cessation immédiate des hostilités

PARIS, 29 février (Reuters) - Emmanuel Macron demande la cessation immédiate des hostilités dans la province d’Idlib en Syrie et a appelé la Russie et la Turquie à établir un cessez-le-feu "durable et vérifiable", lit-on dans un communiqué de l'Elysée.

Le chef de l'Etat s'est entretenu dans la journée à ce sujet avec le président russe Vladimir Poutine, le président turc Recep Tayyip Erdogan et la chancelière allemande Angela Merkel.

Le président turc a déclaré samedi avoir demandé à Vladimir Poutine de retirer la Russie du champ de bataille syrien, où 34 soldats turcs ont trouvé la mort cette semaine, et de laisser Ankara s'occuper seule du régime de Damas. (Jean-Michel Bélot)