Syrie-L'Onu demande $10 mds devant l'aggravation de la crise humanitaire

BRUXELLES, 29 mars (Reuters) - Les Nations unies vont exhorter les donateurs internationaux à promettre jusqu'à 10 milliards de dollars (8,5 milliards d'euros) mardi pour aider les Syriens fuyant une décennie de guerre civile en pleine pandémie de COVID-19.

Dans le cadre de la cinquième conférence annuelle visant à prémunir les réfugiés syriens contre la famine, l'événement organisé par l'Union européenne demandera 4,2 milliards de dollars pour les personnes à l'intérieur de la Syrie et 5,8 milliards de dollars pour les réfugiés et les pays hôtes du Moyen-Orient.

Quelque 24 millions de personnes ont besoin d'une aide de base, soit quatre millions de plus que l'an dernier et le nombre le plus élevé depuis que la répression des manifestants pro-démocratie par le président syrien Bachar al Assad en 2011 a conduit à la guerre civile.

"Cela a été dix ans de désespoir et de désastre pour les Syriens", a déclaré Mark Lowcock, secrétaire général adjoint aux Affaires humanitaires de l'Onu.

Les combats entre les forces armées syriennes et les rebelles ont diminué depuis qu'un accord conclu il y a un an a mis fin à une campagne de bombardements menée par la Russie qui avait fait plus d'un million de déplacés.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, doit intervenir lors de la conférence de mardi. Le 10 mars dernier, dixième anniversaire des premières manifestations contre Bachar al Assad, il a décrit la Syrie comme un "cauchemar vivant" où près de la moitié des enfants n'a rien connu d'autre que la guerre.

(Robin Emmott; version française Camille Raynaud)