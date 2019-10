PARIS, 9 octobre (Reuters) - L'opération lancée mercredi en Syrie par l'armée turque remet en cause les efforts sécuritaires et humanitaires de la coalition contre Daech et elle doit cesser, a déclaré mercredi le ministre français des Affaires étrangères sur Twitter.

"Je condamne l'opération unilatérale lancée par la Turquie en Syrie", a-t-il écrit, soulignant qu'elle risquait de porter atteinte à la sécurité des Européens. (Nicolas Delame)