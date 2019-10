Syrie-Les troupes US vont quitter la zone frontalière turque

(.)

WASHINGTON, 7 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis ont informé le commandement des Forces démocratiques syriennes, mouvement rebelle dominé par les Kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), qu'ils ne les défendraient pas en cas d'offensive turque, a déclaré lundi un membre de l'administration américaine.

La Maison blanche a annoncé dimanche que les troupes américaines qui ont participé aux combats contre les djihadistes de l'Etat islamique dans le nord de la Syrie "ne seraient plus à proximité immédiate" de la zone.

Ankara considère les YPG, principal partenaire des Etats-Unis dans la lutte contre l'EI en Syrie, comme une émanation du Parti des travailleurs du Kurdistan (qualifié de "terroriste"), et menace de longue date de les chasser du nord de la Syrie.

Après avoir réclamé pendant des mois aux Etats-Unis l'instauration d'une "zone de sécurité" le long de la frontière turque, le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis samedi que l'armée turque allait intervenir sous peu à l'est de l'Euphrate.

Le chef de l'Etat a annoncé lundi que les forces américaines avaient commencé à évacuer la zone, ce que les FDS et l'observatoire syrien des droits de l'Homme ont confirmé.

Le mouvement rebelle qui contrôle une grande partie du nord-est de la Syrie a par ailleurs assuré qu'il "n'hésiterait pas un instant" à se défendre.

"En dépit de nos efforts pour éviter une surenchère militaire avec la Turquie et de la souplesse dont nous avons fait preuve dans l'instauration d'un mécanisme pour la sécurité des frontières (...), les forces américaines n'ont pas respecté leurs engagements et ont retiré leurs forces des zones frontalières de la Turquie", déplorent les FDS dans un communiqué.

"La Turquie se prépare maintenant à une invasion du nord et de l'est de la Syrie (qui) aura d'importantes conséquences négatives sur notre guerre contre l'Etat islamique et ruinera tout ce qui a été accompli ces dernières années pour la stabilité", ajoutent-elles. (Steve Holland; Jean Terzian et Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par Sophie Louet)