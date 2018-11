Syrie-Pas d'information claire sur une attaque chimique à Alep-Macron

BRUXELLES, 25 novembre (Reuters) - La France ne dispose pas d'informations claires sur une éventuelle attaque chimique à Alep, en Syrie, a déclaré dimanche Emmanuel Macron, alors que les autorités syriennes et russes accusent les rebelles d'avoir fait usage de telles armes.

"Nous n'avons pas d'information claire et suffisante pour faire un commentaire", a dit le président français lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet spécial sur le Brexit, à Bruxelles.

"La France condamne évidemment l'utilisation d'armes chimiques (...) et je souhaite que ceux qui diffusent ces informations sur cette possible utilisation d'armes chimiques partagent leurs informations, en particulier avec l'agence internationale à La Haye pour pouvoir identifier cette utilisation et l'attribuer", a-t-il ajouté.

Les obus qui se sont abattus samedi soir sur la ville reprise il y a deux ans par les forces gouvernementales y ont répandu une forte odeur à l'origine de difficultés respiratoires, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

L'agence de presse syrienne Sana fait quant à elle état de 107 blessés dans trois quartiers visés où des obus contenant un gaz toxique se seraient abattus. L'OSDH parle, lui, de 94 blessés.