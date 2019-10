Syrie-Trump demande à Erdogan la cessation immédiate de l'"invasion" turque

(Actualisé tout du long)

WASHINGTON, 15 octobre (Reuters) - Le président américain Donald Trump s'est entretenu lundi avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour lui demander la cessation immédiate de l'offensive turque en Syrie et a imposé dans la journée de nouvelles sanctions - notamment économiques - contre la Turquie.

Selon le vice-président Mike Pence, qui a fait part de l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'Etat, Donald Trump s'est montré ferme à l'égard de Recep Tayyip Erdogan et lui a demandé d'accepter l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat.

"Les Etats-Unis ne vont tout simplement pas tolérer plus longtemps l'invasion turque en Syrie. Nous demandons à la Turquie de se retirer, mettre fin à la violence et venir à la table des négociations", a déclaré Pence devant les journalistes à Washington.

Il a annoncé qu'il se rendrait bientôt dans la région pour tenter de résoudre la crise.

La Turquie a débuté son offensive dans le nord-est de la Syrie mercredi dernier, à peine trois jours après qu'Erdogan a informé Trump par téléphone qu'il entendait lancer cette opération militaire prévue de longue date contre les kurdes.

Donald Trump s'est attiré les critiques sur la scène internationale et au sein même de son Parti républicain pour avoir annoncé alors le retrait d'une cinquantaine de soldats américains présents dans la zone, une démarche vue par certains comme un feu vert à l'opération d'Ankara.

Le président américain a dit lundi avoir publié un décret autorisant des sanctions contre d'actuels et anciens membres du gouvernement turc pour leur implication dans l'offensive militaire dans le nord de la Syrie.

SANCTIONS CONTRE PLUSIEURS MINISTRES TURCS

Dans un communiqué, le chef de la Maison blanche a annoncé le relèvement à 50% des droits de douane américains sur l'acier turc - six mois après leur abaissement - et la fin immédiate des négociations avec la Turquie autour de ce qu'il a qualifié d'accord commercial à hauteur de 100 milliard de dollars.

"Malheureusement, la Turquie ne semble pas mesurer les effets humanitaires de son invasion", a dit Trump, qui s'est par ailleurs entretenu à nouveau avec le président français Emmanuel Macron sur la question syrienne.

Le secrétaire américain au Trésor a indiqué que les Etats-Unis ont pris des sanctions contre les ministres turcs de la Défense, de l'Energie, et de l'Intérieur, ainsi que contre l'ensemble de leurs départements.

Steven Mnuchin a ajouté devant les journalistes que les sanctions décidées par l'administration Trump auraient un impact très lourd sur l'économie turque et qu'elles pourraient être accrues à l'avenir en fonction des actions de la Turquie.

Donald Trump a souligné qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision de retirer l'ensemble du contingent américain présent dans le nord de la Syrie, soit environ un millier de soldats. Il a déclaré que ces troupes resteraient dans la région pour surveiller les activités du groupe Etat islamique (EI).

Le chef de file de la majorité républicaine au Sénat a fait part de son mécontentement à l'égard de la décision du chef de la Maison blanche.

"Abandonner ce combat maintenant et retirer les forces américaines de Syrie va recréer des conditions similaires à celles que nous avons si durement combattues et appeler à la résurgence de Daech", a dit Mitch McConnell dans un communiqué. (Steve Holland et Humeyra Pamuk, avec Eric Beech et Lisa Lambert; Jean Terzian pour le service français)