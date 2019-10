Syrie-Trump prêt à "détruire l'économie turque" si Ankara agit "hors limite"

(Autres déclarations de Trump)

WASHINGTON, 7 octobre (Reuters) - Donald Trump s'est dit prêt lundi à faire le nécessaire pour "détruire complètement l'économie turque" si Ankara agit "hors des limites", après le retrait des forces américaines présentes dans le nord-est de la Syrie.

Ce retrait, annoncé dimanche par la Maison blanche, ouvre la voie à une offensive turque contre les rebelles kurdes qui ont chassé l'Etat islamique de la région avec l'appui de Washington.

"Comme je l'ai dit avec force auparavant, et pour le répéter, si la Turquie fait quelque chose que je considère, dans ma grande et incomparable sagesse, comme étant hors limite, je vais totalement détruire et anéantir l'économie de la Turquie (je l'ai déjà fait! )", écrit le président américain sur Twitter.

Par la suite, devant des journalistes, Donald Trump a dit avoir déclaré à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, avec qui il s'est entretenu dimanche soir au téléphone, qu'Ankara aurait de "sérieux problèmes" si un seul soldat américain venait à être blessé.

"J'ai dit aux Turcs que s'ils faisaient quoi que ce soit en dehors de ce que nous considérons comme humain (...), ils essuiraient les foudres d'une économie extrêmement décimée", a déclaré le président américain. (Makini Brice et Jeff Mason, Jean-Philippe Lefief pour le service français)