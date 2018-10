Syrie-Turquie, Russie, France et Allemagne réclament un cessez-le-feu durable

ISTANBUL, 27 octobre (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement turc, russe, français et allemand ont souligné samedi la nécessité d'un cessez-le-feu durable en Syrie et ont souhaité la poursuite de la lutte contre les extrémistes ainsi que la convocation d'une commission constitutionnelle avant la fin de l'année.

Dans un communiqué conjoint publié à l'issue d'un sommet à Istanbul, ils insistent également sur la nécessité de créer des conditions favorables à un retour volontaire et sûr des réfugiés sur l'ensemble du territoire syrien. (Tulay Karadeniz et Ali Kucukgocmen, Jean-Philippe Lefief pour le service français)