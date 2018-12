Syrie-Un éminent sénateur US se dit rassuré sur ce que veut Trump

(Ajoute précisions, déclarations supplémentaires, photo)

WASHINGTON, 31 décembre (Reuters) - Le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré dimanche être rassuré sur le projet de Donald Trump de retrait des troupes américaines de Syrie après une rencontre avec le président dimanche à la Maison Blanche.

"Nous avons parlé de la Syrie. Il m'a dit des choses que je ne savais pas qui m'ont fait beaucoup mieux me sentir sur la direction que nous prenons en Syrie", a déclaré Lindsey Graham, dont la voix est influente en matière de sécurité nationale.

"Nous avons encore quelques différences, mais je peux vous dire que le président réfléchit longuement à la Syrie : comment retirer nos forces, tout en assurant nos intérêts en matière de sécurité nationale", a-t-il ajouté devant les journalistes à l'issue de la réunion à la Maison blanche.

Lindsey Graham a dit que le voyage en Irak effectué la semaine dernière par Donald Trump avait fait comprendre à celui-ci la nécessité de "finir le travail" contre le groupe Etat islamique, aussi connu sous le nom de Daech.

Avant sa rencontre avec le président, il avait déclaré qu'il tenterait de le persuader de reconsidérer son ordre de retrait total de l'armée américaine de Syrie et de laisser une partie des troupes américaines sur place.

Le sénateur de Caroline du Sud avait dit que le retrait de la totalité des forces américaines nuirait à la sécurité des États-Unis parce que cela permettrait à l'État islamique de se reconstruire. Un retrait total équivaudrait aussi à une trahison des Kurdes qui combattent les derniers éléments de Daech avec le soutien des Etats-Unis, avait ajouté Lindsey Graham.

Dans la soirée de dimanche, le sénateur républicain s'est de nouveau montré convaincu par le projet de Donald Trump.

Le président américain va s'assurer que le retrait des troupes américaines de Syrie "sera effectué de manière à garantir: 1/L'anéantissement définitif de Daech 2/Que l'Iran ne profite pas du vide laissé. Et 3/que nous alliés kurdes soient protégés", a écrit Lindsey Graham sur Twitter. (Jonathan Landay, avec Doina Chiacu et David Lawder; Danielle Rouquié et Jean Terzian pour le service français)