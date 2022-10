Syrie-Un responsable de l'EI abattu dans un raid américain-sources

QAMCHILI, Syrie, 6 octobre (Reuters) - Les forces spéciales américaines ont mené jeudi une opération dans un village tenu par le gouvernement dans le nord-est du pays, tuant un responsable du groupe État islamique (EI), selon deux sources de sécurité.

La télévision d'État syrienne a déclaré sur Telegram que des hélicoptères avaient mené un raid sur le village de Muluk Saray. Elle a indiqué qu'une personne avait été tuée et plusieurs autres capturées, sans donner de détails sur leur identité.

Deux sources de sécurité ont ensuite déclaré à Reuters que l'homme tué était un responsable du groupe État islamique recherché par les États-Unis.

"L'opération aéroportée a visé un dirigeant clé de l'EI présent dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien. Elle a été couronnée de succès", a déclaré l'une des sources, précisant que la cible abattue était un responsable de la coordination entre les cellules dormantes de l'EI dans la région.

"Cette opération vise à étendre le champ d'action (des forces américaines) afin de cibler des membres de cette organisation dans différentes parties de la Syrie", a ajouté la source.

La deuxième source a confirmé que l'homme tué était un responsable de l'EI et a déclaré que les forces américaines avaient emporté son corps.

Une source locale a déclaré que l'homme abattu par les américains s'était installé dans le village de Muluk Saray ces dernières années et était venu de Taif, une ville proche de la frontière avec l'Irak qui était autrefois un bastion de l'EI.

"Les gens pensaient qu'il était un berger - personne ne connaît sa véritable identité", a déclaré la source, qui a ajouté que les forces américaines ont également effectué un raid sur un bâtiment utilisé par la sécurité syrienne et y ont détenu "plusieurs personnes".

Plusieurs habitants de la zone ont également confirmé le raid à Reuters.

L'un d'eux a déclaré que des hélicoptères américains avaient atterri dans le village après minuit et que les militaires américains avaient demandé aux habitants par haut-parleur de rester chez eux et d'éteindre leurs lumières. Il a déclaré que l'opération avait duré plusieurs heures et qu'il n'y avait pas eu d'échange de tirs.

Un porte-parole de la coalition dirigée par les États-Unis et formée pour combattre l'État islamique n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage Suleiman Al-Khalidi à Amman, Lina Najem à Dubaï et Orhan Qereman à Qamishli ; version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet et Kate Entringer)