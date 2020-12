Syrie-Vingt-huit mort dans une attaque perpétrée à Daïr az Zour-TV

AMMAN, 30 décembre (Reuters) - Vingt-huit personnes ont péri mercredi dans une attaque commise contre un car près de la ville syrienne de Daïr az Zour, annonce la télévision d'Etat syrienne.

Selon un transfuge militaire de haut rang présent dans la zone, le véhicule transportait des militaires et des miliciens progouvernementaux de retour de permission.

Une autre source a déclaré à Reuters que le bilan était en réalité d'au moins trente morts qui appartenaient, pour la plupart d'entre eux, à la quatrième brigade de l'armée syrienne très implantée dans la province située près de la frontière irakienne.

Selon plusieurs habitants et des sources proches des services de renseignement, la zone est la cible ces derniers mois d'attaques de plus en plus fréquentes commises par des éléments de l'organisation Etat islamique qui se livrent à des opérations de guérilla.

Des incidents ont également été imputés à des tribus arabes exaspérées par les exactions commises par des miliciens chiites. (Suleiman Al-Khalidi et Alaa Swilam; version française Nicolas Delame)