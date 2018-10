Syz AM a relevé la pondération des actions japonaises et de la zone euro,

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans sa lettre mensuelle « Asset Allocation Insights » d’octobre 2018, Syz Asset Management explique avoir apporté quelques changements à son allocation en actions. Premièrement, nous avons relevé le Japon et la zone euro à une «légère surpondération», réduisant ainsi de manière indirecte notre préférence relative pour les actions américaines, détaille l’équipe Asset Valuations & Investment Strategy Group.En ce qui concerne l'allocation sectorielle, en Europe, l'équipe a augmenté la pondération des valeurs financières et continue de privilégier l'énergie et les valeurs pharmaceutiques, alors qu'aux États-Unis, l'énergie et les valeurs industrielles gardent notre faveur." Nous sommes d'avis qu'il existe un potentiel de rattrapage pour ces marchés et secteurs dans un contexte d'amélioration des conditions macroéconomiques dans le reste du monde et de hausse des taux globale dans les marchés développés ", explique Syz AM.La société pense qu'à l'avenir, les actions américaines ne vont pas beaucoup s'apprécier davantage. Les États-Unis ne seront pas le principal bénéficiaire de la reprise ou du rebond économique qui va se produire dans le reste du monde. Néanmoins, les marchés américains restent le meilleur investissement ajusté du risque au sein de l'univers des actions.En ce qui concerne les marchés émergents, Syz AM continue de tenir à l'œil la Chine en vue d'un éventuel rehaussement. Elle bénéficie actuellement d'une "légère surpondération". L'équipe Asset Valuations & Investment Strategy Group attend qu'un catalyseur dissipe les nuages planant sur les actions chinoises et que les résultats des mesures de stimulation intérieure accrues compensent les inquiétudes entourant les conditions commerciales, qui commencent à être exagérées." Enfin, nous avons diminué la pondération des actions britanniques à ‘légère sous-pondération', la volatilité augmentant lors des dernières étapes de négociations relatives au Brexit. Nous craignons que la livre sterling et le marché actions britannique évoluent au même rythme, un risque binaire que nous ne souhaitons pas prendre ", conclut Syz AM.