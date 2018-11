Syz AM reste méfiant vis-à-vis du crédit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La récente correction des actions peut être interprétée comme un sain rééquilibrage, estime Syz Asset Management dans sa lettre de novembre. Dans ce contexte, le gérant tient à conserver un certain risque actions au niveau de ses portefeuilles. En effet, les valorisations se sont améliorées, les perspectives de croissance restent favorables et l'inflation n'est pas véritablement une menace. Cependant, Syz AM reste méfiant vis-à-vis de la duration et surtout du crédit, compte tenu de l'asymétrie entre les gains et les pertes potentiels.Alors que la Fed s'efforce de mettre fin à la politique monétaire laxiste en place depuis 30 ans (le fameux "Greenspan put"), les responsables de l'allocation d'actifs doivent se demander si la duration va continuer à faire office d'amortisseur dans les environnements de marché volatils, ou si le crédit va continuer à l'avenir à offrir des performances corrigées du risque supérieures à celles des actions.Un mélange d'or et de liquidités américaines à bon rendement devrait s'avérer utile pour compenser le risque actions et ainsi stabiliser la volatilité générale des portefeuilles.