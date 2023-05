Depuis le lancement de la création de Satoshi Nakamoto en 2009, les société minières de bitcoins affichent une corrélation extrêmement élevée avec le leader du marché des cryptomonnaies. À une différence près, ces sociétés minières 3.0 ont tendance à surperformer le bitcoin lorsque celui-ci est haussier, et à l'inverse, sous-performer lorsqu'il s'effondre. Quid de cette tendance sur ce début d'année 2023 ?

Les bons et les moins bons mineurs

Avant tout, en février 2023, nous avons publié un dossier qui évaluait la situation financière des principaux mineurs de bitcoins sur l’année écoulée. Ce dossier permet de mieux appréhender la structure financière de ces mineurs. Pour résumer, la grille d’analyse, qui servait de fil conducteur dans ce dossier, prenait en compte quatre méthodes d’évaluation : prix d'équilibre du BTC en utilisant le coût des revenus, le ratio courant, le ratio d'endettement et le ratio de liquidité. Cela nous a permis de classer les mineurs en fonction de leur score sur chaque méthode. Spoiler du classement :

And the Winner is...

Pour découvrir, ou redécouvrir, ce dossier je vous laisse cliquer sur le lien suivant : Les sociétés de minage de bitcoins sont-elles en détresse financière ?

Les chiffres sur le premier trimestre de 2023

Les sociétés minières de bitcoins cotées en bourse ont explosé au 1er trimestre 2023. Cela s'explique par le fait que le cours du bitcoin a connu l'un des meilleurs trimestres de son histoire. Le graphique ci-dessous montre l’évolution du cours de l’action des principaux mineurs sur le premier trimestre de l’année 2023.

Les principaux événements sur ce début d'année :

Greenidge (GREE), Stronghold Digital Mining (SDIG) et Terawulf (WULF) ont tous annoncé un nouveau cycle, ou la poursuite, de leur restructuration après une année 2022 destructrice. Core Scientific (CORZQ) a également poursuivi sa vente d'actifs pour rembourser ses créanciers. Pour rappel, Core Scientific a été fortement survendu au cours des troisième et quatrième trimestres 2022, en raison des inquiétudes concernant la solvabilité de l'entreprise suite à son dépôt de bilan en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis.

Enfin, Mawson Infrastructure Group (MIGI) est restée globalement malsaine financièrement, mais a procédé à une division d'actions inversée (reverse stock split), ce qui explique pourquoi le prix de son action a augmenté de 125% au cours du premier trimestre.

Globalement, comme nous l’évoquions dans cet article, la narrative de fond semble rester similaire au fil du temps, comme pour ce début d’année 2023, avec une surperformance des sociétés minières de bitcoins lorsque le leader du marché des cryptomonnaies repart à la hausse, et une sous performance de celles-ci lorsque la devise numérique dévisse - comme nous avions pu le voir sur l'année 2022.