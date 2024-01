31 janvier (Reuters) - Données provisoires du rythme de l'inflation sur un an en France pour le mois de janvier, publiées mercredi par l'Insee. Variations sur un an, en pourcentage. décembre janvier Indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH) +4,1% +3,4% Indice des prix à la consommation (IPC) +3,7% +3,1% Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un taux d'inflation IPCH de +3,3% en janvier. Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques (Reportage Olivier Sorgho et Lina Golovnya)