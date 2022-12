TABLEAU-France-L'emploi salarié en hausse de 0,4% au T3-Insee (révisé)

13 décembre (Reuters) - Evolution de l'emploi salarié au 3e trimestre en France, départements d'Outre-mer inclus (hors Mayotte), selon les données consolidées publiées mardi par l'Insee. Evolution des créations nettes d'emploi salarié en milliers en fin de trimestre, données corrigées des variations saisonnières (CVS). Evolution sur trois mois Evolution sur un an Niveau 2022 2022 2022 2022 T3 T2 T3 T3 Ensemble 430,8 26.743,4 90,5 103,2 Secteur privé 455,4 20.834,6 89,9 119,1 Fonction publique -24,6 0,5 -15,9 5.908,8 Evolution de l'emploi salarié en pourcentage en fin de trimestre, données corrigées des variations saisonnières (CVS). Evolution sur trois mois Evolution sur un an 2022 2022 2022 T3 T2 T3 Ensemble 1,6% 0,3% 0,4% Secteur privé 2,2% 0,4% 0,6% Fonction publique -0,4% 0,0% -0,3% Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques (Reportage: Clément Martinot et Lina Golovnya)