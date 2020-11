TAITRA : lance un salon de lunetterie en ligne pour saisir les opportunités d'affaires à l'étranger

Le Conseil pour le développement du commerce extérieur de Taiwan (TAITRA) a ajouté une vitrine optique https://optical.taiwantrade.com/ à taiwantrade.com pour aider l'industrie nationale de la lunetterie à explorer les marchés étrangers et à saisir les opportunités commerciales. Taiwantrade.com est le plus grand portail électronique de Taïwan organisé par le Bureau du commerce extérieur (BOFT) et géré par TAITRA. Cette nouvelle vitrine en ligne a présenté le dernier Pavillon RV/RA pour surmonter les barrières de la pandémie. En plus de saisir les opportunités commerciales à l'étranger, les fournisseurs participants bénéficieront d'une exposition médiatique massive.

Taiwantrade.com est un outil en ligne indispensable pour aider les fournisseurs de lunettes de Taiwan à effectuer des transactions transfrontalière (Photo: Business Wire)

Une démonstration en ligne a montré que les spectateurs peuvent parcourir différentes scènes en un clin d'œil grâce à la technologie avancée de modélisation 3D en RV/RA. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'une scène de randonnée en forêt passe rapidement au ski sur la montagne enneigée, à la natation dans la piscine et aux activités de plein air. La beauté de cette technologie avancée est qu'un utilisateur de smartphone peut essayer les lunettes à l’aide de la fonction Eyewear Try-on en RA grâce à la modélisation 3D des lunettes et partager des selfies par le biais de l'identification faciale RA sans télécharger d'applications. La technologie RV/RA permet aux acheteurs internationaux d'interagir avec les fournisseurs sans restrictions de temps et d'espace.

Le Pavillon RV/RA a accueilli de nombreuses marques connues, comme SAEKO de First Rank Co. qui a reçu le prix d'excellence de Taïwan pendant quatre années consécutives. Parmi les autres, on retrouve Grand Lin Industrial, Tsarn Shyan Fa Enterprise, Jerlson International, E-Tay Industrial, 720 International Limited, Novelty Eyewear, YCT, Hsin Jiang Optician, JH Optical, A-Dan Excellence, Alan Brothers Industrial, Toshung Technology, SYCT et QEF Design.

Ce pavillon virtuel a présenté plus de 60 produits de lunetterie de première qualité, tels que des lunettes de sécurité médicales, des verres et des montures optiques, des lunettes de sport et des lunettes de soleil à la mode, des lunettes de natation, des lunettes de ski, des lunettes de lecture anti lumière bleue, des lunettes pour enfants, des lunettes industrielles et des lunettes 3D. Tous les produits sont entièrement fabriqués à Taiwan, conformes aux spécifications de sécurité des États-Unis, de l'Europe et du Japon, et disponibles en fabrication personnalisée à des prix raisonnables.

Les acheteurs peuvent obtenir plus d'informations B2B2C en scannant un code QR. Un système OMO (Online-Merge-Offline) a été mis en place pour permettre aux fournisseurs et aux acheteurs internationaux de faire des demandes de renseignements, des offres et de passer des commandes.

