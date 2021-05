TAP Air Portugal réclame le dépôt de bilan de son bagagiste

Lisbonne (awp/afp) - La compagnie aérienne TAP Air Portugal a réclamé lundi le dépôt de bilan de son bagagiste Groundforce, en proie à de graves difficultés financières et dont elle est l'un des principaux actionnaires.

"La TAP, en tant que créancière, a demandé le dépôt de bilan de Groundforce auprès des tribunaux de Lisbonne afin de sauvegarder, si possible, la pérennité de la société, en assurant son activité opérationnelle dans les aéroports portugais", a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions entre l'actionnaire majoritaire de Groundforce, l'homme d'affaires Alfredo Casimiro, et le groupe TAP qui détient 49,9% de l'entreprise.

Ce dernier a mis en avant le récent refus de financement de Groundforce par un prêt bancaire de 30 millions d'euros garanti par l'Etat et la rupture "unilatérale (et illégale)" de contrats de vente et de location d'actifs à la TAP pour un montant de près de 7 millions d'euros.

"La TAP considère qu'elle a épuisé toutes les possibilités de trouver une solution avec l'actionnaire majoritaire de Groundforce pour assurer un horizon d'avenir à la société", a-t-elle souligné, ajoutant que le dépôt de bilan est la décision qui "protège le mieux" ses 2.400 salariés.

La compagnie aérienne a précisé que pendant l'évaluation de sa demande, les activités de Groundforce dans les aéroports portugais se poursuivront tout comme un éventuel processus de vente de la participation de son actionnaire majoritaire.

La TAP, à nouveau nationalisée l'année dernière, fait actuellement l'objet d'un plan de restructuration soumis à la Commission européenne.

