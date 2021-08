TAP Air Portugal toujours dans la rouge, mais avec des signes de reprise

Lisbonne (awp/afp) - TAP Air Portugal a subi une perte de 128,1 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, ce qui représente toutefois une amélioration de 31,5% par rapport à la même période l'année dernière, a annoncé vendredi soir la compagnie aérienne.

L'activité de TAP reste "très affectée par les effets de la pandémie et les restrictions des déplacements" en début d'année, mais "le deuxième trimestre a affiché des signes positifs de reprise", souligne le groupe aérien dans un communiqué.

La perte du 2e trimestre marque toutefois une claire amélioration par rapport à celle du deuxième trimestre 2020, quand les conséquences de la crise sanitaire avaient plongé le groupe dans le rouge à hauteur de 187 millions d'euros.

TAP constate les premiers signes de reprise, avec une hausse du nombre de passagers de plus de 200% sur un an et de 136% par rapport aux trois premiers mois de l'année.

Sur cette période, le chiffre d'affaires a aussi progressé de plus de 200% sur un an et de 55,5% par rapport au premier trimestre de l'année, pour s'établir à un peu plus de 233 millions d'euros.

Cette embellie se confirme également sur l'ensemble du premier semestre, où la perte de TAP s'est élevée à 493,1 millions d'euros, en amélioration de 15,3% sur un an.

TAP, dirigée depuis fin juin par la Française Christine Ourmières-Widener, doit mettre en oeuvre un exigeant plan de restructuration qui fait l'objet de négociations avec Bruxelles, prévoyant notamment une baisse des effectifs et une réduction de sa flotte, d'une centaine d'avions à quelque 88 appareils.

"TAP a poursuivi au second trimestre la mise en oeuvre de son plan de transformation, avec une réduction de sa flotte" et "une baisse des coûts opérationnels" grâce notamment "au départ de 722 salariés entre avril et juin 2021", indique le transporteur portugais, renationalisé il y a un peu plus d'un an.

