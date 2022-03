TAUX-Inversion de la courbe 5 ans-30 ans US pour la première fois depuis 2006

LONDRES, 28 mars (Reuters) - La courbe des rendements obligataires américains à cinq et trente ans s'est inversée lundi pour la première fois depuis 2006, suggérant que certains acteurs anticipent un ralentissement économique aux Etats-Unis.

Après que certaines parties de la courbe des taux, à savoir le segment du cinq ans-dix ans et celui du trois ans-dix ans se sont déjà inversés la semaine dernière, le passage de l'écart entre les emprunts d'Etat à cinq ans et à 30 ans en territoire négatif alimente les craintes sur l'impact défavorable sur la croissance de l'orientation plus restrictive de la Réserve fédérale (Fed).

"C'est exactement ce que le marché obligataire évalue: que la réponse politique de la Fed va fortement freiner la croissance économique", a déclaré Peter Chatwell, responsable de la stratégie multi-actifs chez Mizuho Bank.

L'écart entre le rendement des Treasuries à deux ans et celui des titres à 30 ans est passé en dessous de zéro pour la première fois depuis février 2006, à -3,5 points de base. Il était à 53,5 points de base au début du mois.

Le deux ans a atteint 2,4140%, son plus haut depuis avril 2019.

L'écart entre les rendements à cinq et dix ans est tombé à environ -13 points de base, s'enfonçant davantage en territoire négatif.

Bank of America (BofA) ou encore Goldman Sachs ont rejoint la semaine dernière un nombre croissant de grandes banques d'investissement misant sur une accélération de la remontée des taux américains cette année, après les déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, qui n'exclut pas des relèvements de 50 points de base dans un contexte d'inflation galopante.

"Il y a une réelle inquiétude que le resserrement monétaire nécessaire, pour ramener l'inflation à l'objectif, en particulier aux Etats-Unis, puisse déclencher au mieux un ralentissement économique ou au pire une véritable récession", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital. (Reportage Dhara Ranasinghe, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)