TAUX-L'hypothèse d'une hausse de taux de 75 points de la BCE se renforce

29 août (Reuters) - Les marchés monétaires de la zone euro ont revu à la hausse la probabilité d'une augmentation de 75 points de base des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) en septembre après les déclarations du week-end de responsables de l'institution sur la nécessité d'agir de manière déterminée pour maîtriser l'inflation.

Les intervenants intègrent désormais une hausse d'environ 67 points à l'issue de la réunion de politique monétaire du 8 septembre, ce qui implique une probabilité de 100% d'un relèvement de 50 points et de 67% d'un relèvement de 75 points.

Vendredi, l'hypothèse d'une hausse de trois quarts de points n'était créditée que d'une probabilité de 24% avant les informations de Reuters selon lesquelles plusieurs membres du Conseil des gouverneurs souhaitent en débattre lors de la réunion.

Et plusieurs d'entre eux ont plaidé ce week-end en faveur d'une forte hausse des taux pour prévenir un ancrage de l'inflation.

Cette évolution favorise la hausse des rendements des emprunts d'Etat: celui du Bund allemand à deux ans, particulièrement sensibles aux anticipations de taux directeurs, prend autour de 15 points de base à 1,126%, au plus haut depuis le 22 juin, et le dix ans plus de dix points à 1,508%, au plus haut depuis le 30 juin.

Le dix ans français prend plus de 13 points de base à 2,137%, lui aussi au plus haut depuis deux mois.

