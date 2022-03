TAUX--Le rendement à 2 ans allemand positif pour la 1re fois depuis 2014

29 mars (Reuters) - Le rendement de la dette publique allemande à deux ans est redevenu positif mardi pour la première fois depuis la fin 2014, dans un contexte de hausse rapide des rendements obligataires des deux côtés de l'Atlantique.

Ce mouvement s'explique par la montée des anticipations de relèvement des taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) dans les prochains mois face à l'accélération de l'inflation.

Le rendement des titres allemands à deux ans a atteint 0,01%, son plus haut niveau depuis décembre 2014. Ses équivalent néerlandais et belge étaient déjà redevenus positifs lundi et le français était repassé au-dessus de zéro dans la matinée mardi.

(Reportage Yoruk Bahceli, avec Dhara Ranasinghe, version française Marc Angrand, édité par Matthieu Protard)