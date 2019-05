TAUX-Pays-Bas-Le rendement à 10 ans négatif pour la 1ère fois depuis 2016

LONDRES, 31 mai (Reuters) - Les rendements des emprunts souverains de la zone euro chutent vendredi matin et celui du 10 ans néerlandais est passé en territoire négatif pour la première fois depuis 2016 après l'annonce par le président américain Donald Trump de nouveaux droits de douane sur les produits importés mexicains.

Le rendement du Bund à 10 ans, référence de la zone euro, est tombé à -0,195%, au plus bas depuis près de trois ans et non loin de son plancher record. Il évolue à -0,191%, en baisse de 2,2 points de base.

L'équivalent néerlandais évolue étroitement de part et d'autre de 0%.

L'OAT à 10 ans perd 1,4 point de base à 0,225%.

Le mauvais indice PMI manufacturier chinois contribue également à assombrir l'humeur ambiante.

Le rendement à 10 ans américain est tombé à un plus bas de 20 mois de 2,17% et évolue actuellement à 2,1766%, en perte de 4,8 points de base. Il a perdu plus de 30 points depuis le début du mois.

(Dhara Ranasinghe Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Patrick Vignal)