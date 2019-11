TC Energy: chute de 20% du bénéfice au 3e trimestre

Montréal (awp/afp) - L'opérateur canadien d'oléoducs et de gazoducs TC Energy (ex TransCanada) a annoncé vendredi une chute de plus de 20% de son bénéfice au troisième trimestre, liée en partie à la vente de projets énergétiques au Canada et aux Etats-Unis.

Pour la période de trois mois achevée le 30 septembre, TC Energy a dégagé un bénéfice net de 739 millions de dollars canadiens (503 millions d'euros), contre 928 millions de dollars sur la même période un an auparavant, selon un communiqué.

Ramené par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice est de 79 cents par action, soit bien en dessous des 99 cents attendus par les analystes.

Le groupe, évoquant "d'importantes ventes d'actifs qui ont servi à accélérer l'assainissement de notre bilan", a notamment subi une perte de 133 millions de dollars sur ses centrales alimentées au gaz naturel en Ontario, destinées à la vente, et une perte de 133 millions de dollars dans la vente d'une partie des actifs de Columbia Midstream en août 2019.

TC Energy a néanmoins souligné "l'accroissement des volumes sur le réseau d'oléoducs Keystone".

Une portion d'oléoduc a fait l'objet mardi soir d'une fuite au Dakota du Nord, contaminant les sols avec le déversement de plus de 9.000 barils de pétrole, soit l'équivalent de "la moitié d'une piscine olympique" sur une surface de 2 km2, peut-on lire sur le site de TC Energy.

Le groupe est derrière le projet d'oléoduc controversé Keystone XL, devant relier les gisements de sables bitumineux de l'Alberta, dans l'Ouest canadien, aux raffineries américaines du golfe du Mexique.

Lancé en 2008, ce projet doit offrir un tracé plus direct entre le Canada et les Etats-Unis que l'actuel oléoduc Keystone et transporter plus de pétrole.

