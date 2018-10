TC Media acquiert le diffuseur et distributeur pancanadien d'ouvrages en langue française Somabec et la maison d'édition Edisem

MONTRÉAL, 02 oct. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Media annonce aujourd'hui l'acquisition de Somabec, propriété de Stéphan Rhéaume, un diffuseur et distributeur d'ouvrages en langue française tant spécialisés que destinés au grand public, dont les bureaux sont situés à Saint-Hyacinthe, au Québec. Fondée en 1968, cette entreprise de renom représente plus de 100 éditeurs européens et canadiens et offre plus de 50 000 titres couvrant les domaines des techniques, des sciences, de la médecine ainsi que des sciences humaines. La transaction inclut également l'acquisition de la maison d'édition Edisem, aussi propriété de monsieur Rhéaume, laquelle est spécialisée, en particulier, dans la publication d'ouvrages de médecine.

« Forts de notre succès de longue date dans l'édition, la diffusion et la distribution de livres au Canada, nous sommes fiers d'acquérir aujourd'hui Somabec et Edisem, a dit Patrick Lutzy, directeur général de TCMédia Livres Inc. Ces ajouts stratégiques nous permettront, entre autres, d'optimiser notre offre dans les marchés de l'enseignement supérieur et d'accroître notre position parmi les leaders dans ce domaine. Nous sommes très heureux de représenter les éditeurs diffusés et distribués chez Somabec ainsi que les auteurs publiés chez Edisem, en plus d'assurer la continuité de ces entreprises. Le travail de grande qualité accompli par Stéphan Rhéaume et son équipe est garant pour nous de nouvelles possibilités de développement. »

Pour sa part, le président de Somabec et d'Edisem, Stéphan Rhéaume, a ajouté : « Je suis ravi de cette transaction conclue avec TC Media, des gens de grande expérience, avec une vision et des objectifs ciblés pour continuer de faire rayonner nos activités. Somabec a depuis longtemps une réputation enviable au pays dans son secteur d'activité, et c'est dorénavant aux côtés de TC Média Livres que cette entreprise continuera sur sa lancée. Il en va de même pour Edisem. C'est avec la même passion de notre métier que mes employés et moi avons contribué à la croissance et à la notoriété de Somabec et d'Edisem, et c'est sous le signe de la continuité que s'inscrit la transaction d'aujourd'hui. Je tiens d'ailleurs à remercier nos éditeurs partenaires, nos auteurs et nos clients de leur fidélité et de leur confiance au fil des ans. »

À propos de TC Média Livres Inc.

TC Média Livres Inc. regroupe Chenelière Éducation, les Éditions Caractère, les Éditions Transcontinental, le Groupe Modulo, de même que les activités de diffusion et de distribution de livres de TC Media. Chenelière Éducation, le plus important éditeur de ressources pédagogiques de langue française au Canada, compte plus de 2500 auteurs issus de tous les ordres d'enseignement, du préscolaire à l'université, incluant l'éducation aux adultes, le secteur professionnel et la didactique. Pour sa part, le Groupe Modulo est aussi un éditeur de renom qui publie pour tous les ordres d'enseignement. Les Éditions Caractère est le grand leader du marché parascolaire québécois et Les Éditions Transcontinental offre de nombreuses publications de référence dans les créneaux du développement personnel, de la gestion de carrière, de la consommation, de la santé, du parenting et des relations de couple.

À propos de TC Media

TC Media, le secteur des médias de Transcontinental inc. (TSX :TCL.A TCL.B), qui emploie près de 400 personnes, est un leader dans ses activités de médias spécialisés au Canada, avec des marques phares pour les milieux des affaires, de la finance et de la construction, incluant un volet événementiel. TC Media se positionne également comme le plus important éditeur d'ouvrages pédagogiques de langue française au Canada.

