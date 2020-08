TE Connectivity ferme son site de Steinach, près de 260 postes à la trappe

Steinach (awp/sda) - Le fabricant de composants électroniques étasunien TE Connectivity a décidé de fermer son site de production de Steinach, dans le canton de St-Gall, ce qui se traduira par la perte de 259 emplois, principalement des licenciements.

La firme américaine avait évoqué l'éventualité d'une fermeture de son site saint-gallois fin juin. La décision est désormais définitive. Les salariés ont été informés mardi, a indiqué un porte-parole à l'agence de presse Keystone-SDA, confirmant une information parue mercredi dans le St. Galler Tagblatt.

Dans la grande majorité des cas, des licenciements seront prononcés, combinés à un plan social. Une première tranche de 70 licenciements devrait intervenir entre août et septembre, suivie d'une autre de 40 en novembre. D'ici l'été 2021, l'entreprise entend cesser complètement la production à Steinach.

Lors du processus de consultation, les collaborateurs ont proposé diverses mesures afin de sauvegarder des emplois. Celles-ci ont été examinées par la direction, qui est cependant arrivée à la conclusion qu'il n'y avait aucune chance pour que l'usine continue à fonctionner.

Dans son argumentaire, l'entreprise a cité au nombre des motifs les changements structurels du marché automobile en lien avec l'avènement de l'électromobilité, la pression croissante sur les coûts et les surcapacités. A cela s'ajoute la nécessité de réduire les délais de livraison en se rapprochant des clients en Asie, en Europe de l'Est et aux Etats-Unis.

Selon le porte-parole du groupe, le licenciement collectif devrait être amorti par un plan social. Une quarantaine d'employés actifs dans l'administration continueront de travailler depuis Steinach dans un premier temps et pourraient être transférés vers le siège de l'entreprise à Schaffhouse.

