TECH POINT : 207 USD pour Apple, 600 cv pour Porsche, -18,3% pour Greenlight

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Apple. C'est pour bientôt ? Il y a eu controverse ces derniers jours sur le cours nécessaire à la société pour franchir le cap des 1 000 milliards de dollars de capitalisation. Le problème vient en fait du nombre de titres en circulation, qui fluctue au grès des rachats, des annulations et des émissions. Dernier nombre officiel d’actions Apple 4 829 926 000 (en date du 20 juillet, dans le rapport semestriel publié le 1er août). Objectif de cours pour les 1 000 milliards de capitalisation boursière : 207,0425 USD.



Freshworks. Levée de 100 millions de dollars portant sa valeur à 1,5 milliard. La startup édite des logiciels pour les entreprises qui leur permettent de mieux gérer leur service client et leurs ventes. Elle vient de finir un nouveau tour de table auprès de grands noms comme Sequoia, Accel Partners et CapitalIG (Alphabet). Cette somme propulsera la plateforme à l’international et devrait continuer à soutenir la forte croissance de la jeune pousse fondée en 2010.



Sonos. En vue de sa cotation sur les marchés, la société revoit à la baisse son prix d’introduction. La fourchette initiale était de 17 – 19 dollars. Ce sera finalement 15 dollars. La capitalisation boursière s’établira autour de 1,5 milliard dans les premiers instants de cotation. La société placera 13,9 millions d’actions auprès d'investisseurs, lui permettant de lever plus de 200 millions de dollars.



Facebook. WhatsApp est utilisé par plus de 1,5 milliard de personnes, a coûté 19 milliards de dollars à Facebook et n’a jamais gagné un sou. Après avoir consolidé la base utilisateur le réseau social souhaite maintenant obtenir un retour sur investissement. Il va donc proposer aux entreprises des outils pour dialoguer avec leurs clients via l’application, moyennant finance. Dans un second temps, des publicités devraient faire leur apparition en 2019. Il va pleuvoir des millions sur le 1 Hacker Way de Menlo Park ?



Porsche. La course contre Tesla est officiellement lancée. Le constructeur Allemand vient d’ouvrir le carnet de commandes de son futur modèle 100% électrique sur son site. Ce bolide délivrera une puissance de 600 chevaux et disposera d'une autonomie de 500 km (sur le papier). A la manière de Tesla, vous pouvez précommander votre Porsche Taycan moyennant un premier versement de 2 500 euros. Cependant il faudra faire preuve de patience, les premiers modèles ne seront délivrés que fin 2019, si le calendrier est respecté !



Tragic. Will send Einhorn a box of short shorts to comfort him through this difficult time. — Elon Musk (@elonmusk) 1 août 2018

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE 5.89% 201.5 19.07% FACEBOOK -0.54% 171.65 -2.73% GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD. 4.79% 15.3 -23.88% PORSCHE -2.53% 54.82 -19.46% TESLA 0.91% 300.84 -3.38%

