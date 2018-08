TECH POINT : Aloha Facebook, Hasta La Vista Apple 0 0 22/08/2018 | 11:58 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Facebook. Après Siri, Alexa, Bixby et d’autres, c’est Aloha qui va débarquer dans les applications du réseau social. L’assistant vocal a été découvert dans le code de l’application Messenger mais n’est encore pas fonctionnel. Il semblerait que l’entreprise emboite le pas des autres géants de la tech et va enfin se doter d’un assistant vocal. Mouvement tardif mais pas illogique quand on connaît la valeur des données récoltées par ce biais. Parlez, vous êtes enregistrés !



Linkedin. Le réseau professionnel a peut-être du souci à se faire, son rival chinois Maimai se renforce. Il a indiqué cette semaine avoir levé 200 millions de dollars en 2018, lors d’une série D (4ème tour de table). Il prévoit également une introduction sur le marché boursier américain en 2019 après 6 ans d’existence. Sa croissance pourrait être plus rapide que celle de LinkedIn… mais on est encore loin de la valeur de la référence en la matière, introduite en bourse en 2011 puis rachetée par Microsoft en 2015 pour 26,2 milliards de dollars.



Slack. L’entreprise a levé 427 millions de dollars en série H (8ème tour, donc), portant à 1,2 milliard de dollars ses levées de fond totales. La valeur de la messagerie dépasse désormais 7 milliards. Elle devrait se servir de cette somme pour développer son service et viser des clients plus importants que les petites entreprises et startups, qui ont contribué à son succès. La messagerie a les reins un peu plus solides pour faire face aux assauts des concurrents Microsoft Teams et Facebook Workplace.



Netflix. Apple, on n’en veut plus. Chaque utilisateur de la plateforme de streaming sur iPhone ou iPad doit passer par iTunes pour régler son abonnement, ce qui permet à Apple de prélever une commission de 30% au passage. Et ça, Netflix ne le veut plus. Ce sont des millions de dollars que l’entreprise ne capte pas chaque année. La technique est de rediriger ces utilisateurs vers le site internet de l’entreprise pour échapper aux conditions contraignantes des achats in-app. Spotify l’a fait. Un jeu toutefois dangereux pour le service qui pourrait fâcher Apple. En vaut-il la chandelle ? Réponse dans quelques mois. Après Siri, Alexa, Bixby et d’autres, c’est Aloha qui va débarquer dans les applications du réseau social. L’assistant vocal a été découvert dans le code de l’application Messenger mais n’est encore pas fonctionnel. Il semblerait que l’entreprise emboite le pas des autres géants de la tech et va enfin se doter d’un assistant vocal. Mouvement tardif mais pas illogique quand on connaît la valeur des données récoltées par ce biais. Parlez, vous êtes enregistrés !Le réseau professionnel a peut-être du souci à se faire, son rival chinois Maimai se renforce. Il a indiqué cette semaine avoir levé 200 millions de dollars en 2018, lors d’une série D (4ème tour de table). Il prévoit également une introduction sur le marché boursier américain en 2019 après 6 ans d’existence. Sa croissance pourrait être plus rapide que celle de LinkedIn… mais on est encore loin de la valeur de la référence en la matière, introduite en bourse en 2011 puis rachetée par Microsoft en 2015 pour 26,2 milliards de dollars.L’entreprise a levé 427 millions de dollars en série H (8ème tour, donc), portant à 1,2 milliard de dollars ses levées de fond totales. La valeur de la messagerie dépasse désormais 7 milliards. Elle devrait se servir de cette somme pour développer son service et viser des clients plus importants que les petites entreprises et startups, qui ont contribué à son succès. La messagerie a les reins un peu plus solides pour faire face aux assauts des concurrents Microsoft Teams et Facebook Workplace.Apple, on n’en veut plus. Chaque utilisateur de la plateforme de streaming sur iPhone ou iPad doit passer par iTunes pour régler son abonnement, ce qui permet à Apple de prélever une commission de 30% au passage. Et ça, Netflix ne le veut plus. Ce sont des millions de dollars que l’entreprise ne capte pas chaque année. La technique est de rediriger ces utilisateurs vers le site internet de l’entreprise pour échapper aux conditions contraignantes des achats in-app. Spotify l’a fait. Un jeu toutefois dangereux pour le service qui pourrait fâcher Apple. En vaut-il la chandelle ? Réponse dans quelques mois.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FACEBOOK 0.07% 172.62 -2.24% NETFLIX 3.14% 338.02 70.73%

Thibault Lemler © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue