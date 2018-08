TECH POINT : Apple augmente sa réalité, SurveyMonkey en bourse... 0 0 30/08/2018 | 14:31 Envoyer par e-mail :

Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Apple. La société vient d'acquérir Akonia Holographics, une start-up spécialiste des lentilles à destination des lunettes de réalité augmentée. Ce rachat ne confirme pas qu'Apple se lancera à corps perdu dans ce domaine mais souligne son intérêt pour la technologie. Cependant, Bloomberg a rapporté l'année dernière que la firme travaillerait sur un projet de ce type. On se souvient aussi de Tim Cook qui qualifiait la réalité augmentée de grosse et profonde innovation. Peut-être une piste sur le futur de la société.



Tesla. Gabrielle Toledano, responsable des ressources humaines, jette l’éponge. Elle a annoncé quitter l’entreprise sans pour autant en préciser les raisons après 15 mois d’exercice à ce poste. Elle suit le mouvement de Sarah O’Brien, qui était en charge de la communication de la marque. Il ne restera à présent que deux femmes aux postes de direction de la société, Laurie Shelby et Cindy Nicola. Un coup dur de plus pour la firme qui a besoin de tous les talents pour continuer d’augmenter sa production de voiture... On devine l’impact de la pression exercée par l’imprévisible dirigeant sur les équipes.



SurveyMonkey. Le site de sondage est sur le point de réaliser son introduction en bourse. La société vieille de dix-neuf années est valorisée 2 milliards de dollars depuis sa dernière levée de fonds de 250 millions. Elle est passée en 2016 d’un modèle freemium à un modèle payant et affiche maintenant 3 millions d’utilisateurs quotidiens pour plus de 200 millions de chiffre d’affaires. Elle espère lever 100 millions de dollars auprès des investisseurs d’ici la fin de l’année.



IHS Markit. Le cabinet vient de publier une étude sur les téléviseurs "géants". La demande pour les écrans de 60 pouces ou plus a été multipliée par quatre sur les dix dernières années et devrait attendre près de 20 millions d’unités cette année. Le cabinet projette un marché de 54 millions d’unités vendues en 2025, ces écrans géants représentant 19% du marché global des téléviseurs. Cette croissance devrait être portée par les investissements conséquents de LG dans son usine sud-coréenne, Gen 10.5. Elle est capable de produire en masse ce type de téléviseurs, qui devraient voir leur prix baisser grâce aux économies d’échelle réalisées.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE 1.49% 222.98 31.76% IHS MARKIT 0.97% 54.9 21.59% TESLA -2.20% 305.01 -2.04%