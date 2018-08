TECH POINT : Apple grimpe toujours, Harley sans cylindres, Uber ne roulera plus… 0 0 01/08/2018 | 12:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Apple. La firme a publié hier soir ses résultats trimestriels, résultat : + 4% dans les échanges d’après clôture. 41,3 millions d’iPhone ont été vendus pendant la période à un prix moyen de 724 dollars. Avec l’ensemble des produits et services, le chiffre d’affaires s’établit à 53,3 milliards pour 11,5 milliards de bénéfice net. Vous n’êtes toujours pas actionnaire ?



En Harley-Davidson, plus besoin de faire le plein. Le constructeur américain a annoncé son nouveau plan de croissance pour conquérir plus de clients. On retiendra surtout que la marque va lancer cinq modèles de moto 100% électriques dès 2019. Ça ne plaira surement pas aux inconditionnels des grosses cylindrées. Le groupe avait déjà entamé en début d’année cette transition vers l’électrique en prenant une participation dans Alta Motors (fabricant de motos cross électriques) dans l’optique d’un partenariat de co-développement.



Uber. Clap de fin pour les camions autonomes. L'aventure avait commencé en 2016, avec le rachat pour 680 millions de dollars d'Otto, une startup qui faisait rouler des camions en autonomie, fondée par des anciens de Google. Neuf mois après, Google a poursuivi Uber en justice pour vol de technologies de sa filiale de véhicules autonomes Waymo. Le différend s’est clos cette année après un versement de 244,8 millions de dollars à Google. Le projet commence à coûter cher. C’est peut-être ce qui a poussé Uber à l’abandonner pour se recentrer sur les voitures autonomes.



TripAdvisor. La chaine d’hôtels australienne Meriton vient d’être condamnée à payer une amende de 3 millions de dollars australiens pour avoir manipulé les avis sur le site. Entre 2014 et 2015, les employés de l’hôtel ont transmis de fausses adresses mails TripAdvisor aux clients mécontents de leur séjour, de sorte que leurs remarques n’arrivent jamais à l’opérateur. La justice australienne a non seulement infligé une amende mais aussi interdit à Meriton de filtrer, sélectionner ou limiter les adresses mail de ses clients communiquées à TripAdvisor pour une durée de trois ans.



Facebook. En réponse à la baisse de son cours engendrée, entre autres, par l’affaire Cambridge Annalytica, le réseau va couper l’accès aux données des utilisateurs à des centaines de milliers d’applications. Il avait fixé la limite au premier août pour que les développeurs d’applications se mettent en conformité avec l’utilisation des datas. Ils devaient resoumettre leurs applications au réseau en vue d’un contrôle interne. Mais des centaines de milliers d’applications n’ont pas répondu et vont se voir bloquer l’accès aux données des utilisateurs. Cependant une grande majorité de celles-ci seraient inactives.

La firme a publié hier soir ses résultats trimestriels, résultat : + 4% dans les échanges d’après clôture. 41,3 millions d’iPhone ont été vendus pendant la période à un prix moyen de 724 dollars. Avec l’ensemble des produits et services, le chiffre d’affaires s’établit à 53,3 milliards pour 11,5 milliards de bénéfice net. Vous n’êtes toujours pas actionnaire ?Le constructeur américain a annoncé son nouveau plan de croissance pour conquérir plus de clients. On retiendra surtout que la marque va lancer cinq modèles de moto 100% électriques dès 2019. Ça ne plaira surement pas aux inconditionnels des grosses cylindrées. Le groupe avait déjà entamé en début d’année cette transition vers l’électrique en prenant une participation dans Alta Motors (fabricant de motos cross électriques) dans l’optique d’un partenariat de co-développement.Clap de fin pour les camions autonomes. L'aventure avait commencé en 2016, avec le rachat pour 680 millions de dollars d'Otto, une startup qui faisait rouler des camions en autonomie, fondée par des anciens de Google. Neuf mois après, Google a poursuivi Uber en justice pour vol de technologies de sa filiale de véhicules autonomes Waymo. Le différend s’est clos cette année après un versement de 244,8 millions de dollars à Google. Le projet commence à coûter cher. C’est peut-être ce qui a poussé Uber à l’abandonner pour se recentrer sur les voitures autonomes.La chaine d’hôtels australienne Meriton vient d’être condamnée à payer une amende de 3 millions de dollars australiens pour avoir manipulé les avis sur le site. Entre 2014 et 2015, les employés de l’hôtel ont transmis de fausses adresses mails TripAdvisor aux clients mécontents de leur séjour, de sorte que leurs remarques n’arrivent jamais à l’opérateur. La justice australienne a non seulement infligé une amende mais aussi interdit à Meriton de filtrer, sélectionner ou limiter les adresses mail de ses clients communiquées à TripAdvisor pour une durée de trois ans.En réponse à la baisse de son cours engendrée, entre autres, par l’affaire Cambridge Annalytica, le réseau va couper l’accès aux données des utilisateurs à des centaines de milliers d’applications. Il avait fixé la limite au premier août pour que les développeurs d’applications se mettent en conformité avec l’utilisation des datas. Ils devaient resoumettre leurs applications au réseau en vue d’un contrôle interne. Mais des centaines de milliers d’applications n’ont pas répondu et vont se voir bloquer l’accès aux données des utilisateurs. Cependant une grande majorité de celles-ci seraient inactives. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE 0.20% 190.29 12.44% FACEBOOK 0.89% 172.58 -2.20% HARLEY-DAVIDSON -2.83% 42.89 -15.70% TRIPADVISOR -0.43% 57.99 68.28%

Thibault Lemler © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue