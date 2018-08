TECH POINT : Bitmain veut lever 18 milliards, Facebook donne vie à ses vidéos 0 0 14/08/2018 | 12:07 Envoyer par e-mail :

Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Tesla. Elon Musk a publié hier un post sur le blog du site de Tesla, détaillant son projet de retirer l'entreprises de la cote. Pour en avoir un rapide aperçu, vous pouvez Elon Musk a publié hier un post sur le blog du site de Tesla, détaillant son projet de retirer l'entreprises de la cote. Pour en avoir un rapide aperçu, vous pouvez lire cet article . Le patron de Tesla a ensuite révélé le nom des deux conseils financiers mandatés pour l'opération : Goldman Sachs et Silver Lake.

I’m excited to work with Silver Lake and Goldman Sachs as financial advisors, plus Wachtell, Lipton, Rosen & Katz and Munger, Tolles & Olson as legal advisors, on the proposal to take Tesla private — Elon Musk (@elonmusk) 14 août 2018 Nio. Le concurrent chinois de Tesla veut, lui, faire son introduction à la bourse de New York. Il envisage de lever 1,8 milliard de dollars à cette occasion. La jeune entreprise a livré les premiers exemplaires des 17 000 réservations de son premier modèle en juin. Elle devrait faire de même avec son second modèle, plus abordable, l’année prochaine. Pour le moment, le premier semestre s’est clôturé avec 502,6 millions de dollars de pertes pour 7 millions de chiffre d’affaires. Pas de quoi payer les salaires de ses 6 200 employés… l’argent frais du marché devrait lui redonner un peu d’air.



Bitmain. Le géant chinois créé en 2013 est encore bien discret, mais plus pour longtemps. Il tire ses revenus de commissions sur le minage de crypto-monnaies, qui lui auraient permis de générer 1,1 milliard de dollars de bénéfices sur le premier trimestre 2018 (selon les analystes). S’il fait parler de lui c’est parce qu'il envisage une entrée en bourse de Hong Kong cette année. Bitmain chercherait à lever 18 milliards de dollars. Sur la base des informations qui circulent, la société serait valorisée autour de 40 milliards de dollars. La jeune entreprise très profitable a déjà levé 1 milliard de dollars auprès d’investisseurs comme Tencent ou Softbank cette année.



Facebook. Tout dans la vidéo. Le réseau vient de faire une offre à une startup qui n’a pas pu la refuser. L’équipe et la technologie de Vidpresso vont donc rejoindre le réseau social dans le but de rendre ses vidéos interactives. La jeune pousse développe des outils simples, qui viennent se greffer à n’importe quelle vidéo : sondages, commentaires ou graphiques. De quoi étoffer un contenu souvent banal. En rendant ses vidéos plus vivantes, Facebook espère séduire ses utilisateurs et venir concurrencer un peu plus les plateformes comme Twitch, Youtube, Twitter et Snapchat.



Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FACEBOOK -0.12% 180.05 2.03% NIO 0.00% - 0.00% TESLA 0.26% 356.41 14.47%

