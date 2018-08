TECH POINT : Facebook TV, Piaggio EV, Nio IPO 0 0 29/08/2018 | 12:22 Envoyer par e-mail :

Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Facebook. Le réseau déploie à l'international Watch, après un an d'existence aux USA. Cette nouvelle plateforme permet à des créateurs de contenus de les diffuser, "facilement et au plus grand nombre", selon son promoteur. Les utilisateurs auront même la possibilité d'interagir pendant la diffusion. De multiples formats seront disponibles comme des séries, émissions et reportages. La plateforme espère bien capter un grand nombre de fournisseurs de contenus en leur faisant miroiter un auditoire bien ciblé par la connaissance qu'a Facebook de ses utilisateurs. Le futur de la télévision ?



Facebook a également publié un article sur son blog dans lequel il précise que l’ensemble des activités de l’entreprise seront alimentées par de l’énergie 100% renouvelables d’ici la fin de l’année 2020. Bien que Trump ait retiré les Etats-Unis de l’Accord de Paris sur le climat, Facebook tient à montrer qu’il est possible d’être éco-responsable.



Bose. L’équipementier audio mise à son tour sur les enceintes connectées qui pourraient bien devenir la future norme du son. Il lancera à l’automne une nouvelle enceinte "intelligente", qui sera livrée avec l’assistant vocal d’



Trump. Le président américain s’attaque cette fois aux géants américains



Piaggio. Alors que Kalachnikov s'attaque aux véhicules électriques, Vespa, c'est plus logique, va sortir un scooter électrique. La célèbre marque se met au vert. Son nouveau modèle disposera d’une autonomie d’au moins 100 kilomètres pour un prix ne dépassant pas les cinq mille euros. Une deuxième version, celle-ci hybride, devrait proposer une autonomie deux fois supérieure. Les impatients devront attendre octobre pour remonter la célèbre avenue d’Albigny du lac d’Annecy où siège Zonebourse.



Nio. Le constructeur chinois de véhicules électriques veut s'introduire à la bourse de New York et lever jusqu'à 1,3 milliard de dollars. Le Tesla chinois, soutenu par Tencent Holdings , devrait proposer aux investisseurs 160 millions d'actions (16% du capital environ), à un prix compris entre 6,25 et 8,46 dollars. La société serait alors valorisée près de 8,5 milliards avec le prix haut de la fourchette.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET -0.83% 1245.86 18.27% AMAZON -0.20% 1910.25 56.01% APPLE 0.81% 219.7 29.82% BOSERA FTSE CHINA A50 -2.19% 5.8 0.00% FACEBOOK -0.68% 176.26 -0.11% NIO 0.00% - 0.00% PIAGGIO & C. SPA -2.36% 1.99 -13.48% TENCENT HOLDINGS LTD 1.22% 365.4 -10.40% TESLA -2.32% 311.86 0.16% TWITTER INC -1.11% 35.49 47.81%

