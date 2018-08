TECH POINT : Facebook s’invite dans votre porte-monnaie, la French Tech en grande forme... 0 0 07/08/2018 | 12:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Coinbase. L’annonce de l’intégration de l’Ethereum Classic sur la plateforme d’échange de crypto-monnaies a fait bondir son cours. Depuis vendredi dernier l’ETC a gagné jusqu’à 35% au point le plus haut. Coinbase indique être en phase finale de test et devrait mettre en ligne le service dès aujourd’hui. Ces annonces d’ajout de nouvelles monnaies sont très attendues par tous les crypto-traders qui profitent de la forte volatilité pour spéculer sur les valeurs.



Google. La Terre n’est plus plate, que Galilée repose en paix. Le moteur de recherche vient de modifier la présentation de notre planète dans Maps. Il suffira de dézoomer au maximum dans l’interface pour profiter de la vue à 360° de notre globe, plus besoin d’acheter un ticket Blue Origin à 200 000 dollars, mauvaise nouvelle pour Jeff Bezos.



BlaBlaCar. Le réseau de covoiturage met la main sur les 15 millions d’utilisateurs de son concurrent russe Beepcar. L’entreprise française avait intégré le marché russe en 2014 et en est devenu le leader, jusqu’à compter plus d’utilisateurs en Russie qu’en France (environ 15 millions contre 14), il était donc logique pour la licorne de procéder à une opération de consolidation sur ce marché en forte croissance.



Remade. Le spécialiste français du reconditionnement de smartphones lève une dette de 125 millions d’euros. Son modèle : racheter une majorité de téléphones d’occasion aux opérateurs, les remettre en état et les vendre aux particuliers. Elle remet ainsi à neuf 500 000 téléphones par an. La levée de fonds devrait lui permettre de doubler ce chiffre tout en s’ouvrant au marché international. Née en 2013 elle a réalisé l’année dernière 130 millions d’euros de chiffre d’affaires et procédé au rachat de la startup de réparation de téléphones Save. Vive la French Tech !

Facebook. Le réseau social est en négociation avec des établissements bancaires américains pour obtenir des données sur leurs clients. Ces données serviraient à développer l’application Messenger. Vous pourriez donc payer, recevoir de l’argent, et même discuter avec votre banque par l’application comme vous pouvez déjà le faire avec une compagnie aérienne ou un marchand en ligne. Facebook dément en partie mais cela n’aura pas laissé les investisseurs indifférents, l’action a clôturé hier en hausse de 4,45%.



Thibault Lemler © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue