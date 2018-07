TECH POINT : Google Cloud Next, Spotify, WeWork... 0 0 27/07/2018 | 12:14 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Pentagon. Le département de la Défense américain vient de lancer un appel d’offres portant sur un énorme contrat de cloud s’élevant à 10 milliards de dollars. Google avait commencé à travailler avec le Pentagone sur un programme d’intelligence artificielle avant de se retirer. Cette occasion pourrait marquer son retour. Toutefois il va se retrouver en concurrence avec des grands comme Amazon, Microsoft, IBM et Oracle. WeWork. Après le bannissement de la viande pour ses employés, le mastodonte du coworking lève 500 millions de dollars pour tripler le nombre de ville couvertes en Chine. L’entreprise avait intégré le marché chinois en 2016 en levant, déjà, 500 millions pour s'implanter dans 40 villes. Salto. L’offensive française pour contrer Netflix. France TV, M6 et TF1 n’investiraient que 5 millions d’euros chacun dans la plateforme censée pendre des parts de marché dans le streaming en France. M6 et TF1 indiquent être prêts à investir 10 millions supplémentaires chacun si le projet réussit. Ils prévoient d’atteindre l’équilibre financier dans 4 ans sur la base d'1 million d’abonnés. Spotify. Les investisseurs restent optimistes. Le titre progresse cette semaine de 7% malgré des pertes annoncées énormes. Ce trimestre, ce sont 8 millions de nouveaux abonnés qui sont venus s’ajouter aux 80 existants pour un chiffre d’affaires de 1,27 milliard d’euros. La société reste cependant déficitaire et creuse ses pertes à 90 millions d’euros. La course aux abonnés est définitivement lancée. Google. Après l’annonce du milliard d’utilisateurs sur Drive, le Californien a présenté un correcteur grammatical basé sur une intelligence artificielle lors de la conférence Google Cloud Next. Le service viendra corriger les fautes d’orthographes et proposer des suggestions au sein des Google Docs. Le géant a aussi présenté une clé physique d’authentification à deux facteurs pour protéger l’accès aux comptes Google Cloud. En plus du mot de passe, il faudra relier la clé usb Titan Security Key à l’ordinateur pour s’authentifier. Ce type de protection utilisateur devrait se développer rapidement, Facebook réfléchit d’ailleurs à l’intégrer à ses services.

