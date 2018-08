TECH POINT : Google vous traque, Uber creuse ses pertes, Tencent... 0 0 16/08/2018 | 12:29 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention.







Uber. Les pertes de la plateforme se sont accrues de 32% ce trimestre par rapport au précédent, à 404 millions de dollars pour un chiffre d’affaires en hausse de 8% à 2,7 milliards de dollars. La faute aux investissements dans Eats, les vélos et les trottinettes partagés. Uber a procédé à deux acquisitions dans ces domaines ce trimestre, Ando (livraison de repas) et Jump (vélos partagés). L’expansion des services de l’application a donc un coût, qui n'est pas toujours justifié aux yeux de certains investisseurs. Notamment ceux qui prient l’entreprise d’abandonner son projet de véhicules autonomes, qui brûle des centaines de millions de cash. On note que l’entreprise est privée mais publie ses résultats financiers . Si elle le fait, c’est en vue de la préparation de son introduction en bourse l’année prochaine.





Google . Comme un ami un peu trop collant, Google vous suit dans tous vos déplacements, même si vous y êtes opposé et avez désactivé la géolocalisation. Pas très honnête. C’est le petit astérisque des conditions d’utilisation qui vous a trahi. Pour justifier cette pratique, l’américain dit vouloir améliorer l’expérience utilisateur… ou plutôt l’expérience annonceur. Les données des deux milliards d’utilisateurs potentiellement touchés sont monétisées. Tencent . Une des plus grosses entreprises technologiques Asiatiques vient de dévoiler une baisse surprise de ses profits. Malgré une croissance de 30% sur le second trimestre pour un chiffre d’affaires de 10,7 milliards de dollars, les bénéfices sont en repli. Ils s’élèvent tout de même à 2,6 milliards de dollars, mais sont inférieurs de 2% par rapport à la même période l’année dernière. C’est la première fois depuis plus de 10 ans que la firme connaît une baisse de ses bénéfices. Des problèmes liés à certaines licences de jeux vidéo en Chine en seraient en partie l’origine. Le marché semblait avoir déjà intégré l’information, le cours de l’action de Tencent est en baisse de plus de 20% depuis le 1er janvier.. Les pertes de la plateforme se sont accrues de 32% ce trimestre par rapport au précédent, à 404 millions de dollars pour un chiffre d’affaires en hausse de 8% à 2,7 milliards de dollars. La faute aux investissements dans Eats, les vélos et les trottinettes partagés. Uber a procédé à deux acquisitions dans ces domaines ce trimestre, Ando (livraison de repas) et Jump (vélos partagés). L’expansion des services de l’application a donc un coût, qui n'est pas toujours justifié aux yeux de certains investisseurs. Notamment ceux qui prient l’entreprise d’abandonner son projet de véhicules autonomes, qui brûle des centaines de millions de cash. On note que l’entreprise est privée mais publie ses résultats financiers . Si elle le fait, c’est en vue de la préparation de son introduction en bourse l’année prochaine. Amazon . Son monde est bâti dans le digital mais il pourrait bientôt s’étendre aux briques et mortiers. Selon Bloomberg, le marchand serait parmi les prétendants à l'acquisition de Landmark Theatres, une chaîne de salles de cinéma américaine spécialisée dans les films étrangers et les indépendants. Ce rachat marquerait une nouvelle incursion de l’entreprise dans le monde physique. Elle l’avait déjà fait l’année dernière avec le rachat du distributeur alimentaire Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars. Amazon pense-t-il développer des synergies entre ses futurs cinémas potentiels et son expansion dans les contenus ? Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET -2.06% 1232.22 16.98% AMAZON.COM -1.93% 1882.62 60.98% TENCENT HOLDINGS LTD -3.61% 336 -17.61%

Thibault Lemler © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue