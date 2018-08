TECH POINT : Huawei et ZTE sanctionnés, Shazam et Apple bientôt réunis 0 0 23/08/2018 | 12:16 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Apple. Le rachat du britannique Shazam pour environ 400 millions de dollars devrait être approuvé par l’Union européenne. L’annonce de l’opération remonte à décembre 2017 et devrait permettre à Apple Music de mieux concurrencer les autres services de streaming musical comme Spotify ou Deezer. L’UE avait ouvert une enquête approfondie, craignant que cette acquisition ne fournisse à Apple des données lui permettant de rediriger les clients de la concurrence vers ses propres services. La décision sera dévoilée d'ici le 18 septembre prochain.



Huawei. L’Australie annonce exclure Huawei et ZTE du développement de son réseau 5G. Le gouvernement estime qu’un risque lié à la sécurité existe en raison de leurs liens avec les autorités chinoises. Canberra reproche à Pékin d’accroître son influence dans le Pacifique en finançant des projets d’infrastructures dans des pays tiers. Les tensions entre les deux pays ont poussé le gouvernement australien à étendre aux équipementiers les réglementations applicables jusqu’ici aux seuls opérateurs.



Xiaomi. Les résultats du Chinois sont portés par le succès de ses smartphones. Après une introduction plutôt mitigée à la bourse de Hong Kong en juillet, l’entreprise dévoile une hausse de 68% de son chiffre d’affaires au second trimestre, à 5,7 milliards d’euros. Pour beaucoup due à l’augmentation de 59% des ventes de téléphones, à 1,8 milliard d’euros. De quoi combler une partie de la perte de 7 milliards du premier trimestre. A l’occasion de cette annonce, le titre est repassé au-dessus des 17 HKD, son cours d’introduction sur le marché coté. Le titre n’a encore pas déclenché l’euphorie des investisseurs, qui restent méfiants.



Semi-conducteurs. Le secteur a été chahuté ces derniers mois en bourse. Mais cela ne l’a pas empêché d’établir un nouveau record : 120,8 milliards de revenus sur le second trimestre dans le monde, selon IHS Markit. Le secteur enregistre une hausse de 4,4% de ses revenus par rapport au trimestre précédent. En partie tirée par une forte croissance des entreprises et du marché des solutions de stockage. Des chiffres de secteur en hausse mais de nombreuses publications d’entreprises décevantes, en dernier lieu celle d’



Les dix plus gros fournisseurs de semiconducteurs au second trimestre 2018 (Source IHS Markit) :

Le rachat du britannique Shazam pour environ 400 millions de dollars devrait être approuvé par l’Union européenne. L’annonce de l’opération remonte à décembre 2017 et devrait permettre à Apple Music de mieux concurrencer les autres services de streaming musical comme Spotify ou Deezer. L’UE avait ouvert une enquête approfondie, craignant que cette acquisition ne fournisse à Apple des données lui permettant de rediriger les clients de la concurrence vers ses propres services. La décision sera dévoilée d'ici le 18 septembre prochain.L’Australie annonce exclure Huawei et ZTE du développement de son réseau 5G. Le gouvernement estime qu’un risque lié à la sécurité existe en raison de leurs liens avec les autorités chinoises. Canberra reproche à Pékin d’accroître son influence dans le Pacifique en finançant des projets d’infrastructures dans des pays tiers. Les tensions entre les deux pays ont poussé le gouvernement australien à étendre aux équipementiers les réglementations applicables jusqu’ici aux seuls opérateurs.Les résultats du Chinois sont portés par le succès de ses smartphones. Après une introduction plutôt mitigée à la bourse de Hong Kong en juillet, l’entreprise dévoile une hausse de 68% de son chiffre d’affaires au second trimestre, à 5,7 milliards d’euros. Pour beaucoup due à l’augmentation de 59% des ventes de téléphones, à 1,8 milliard d’euros. De quoi combler une partie de la perte de 7 milliards du premier trimestre. A l’occasion de cette annonce, le titre est repassé au-dessus des 17 HKD, son cours d’introduction sur le marché coté. Le titre n’a encore pas déclenché l’euphorie des investisseurs, qui restent méfiants.Le secteur a été chahuté ces derniers mois en bourse. Mais cela ne l’a pas empêché d’établir un nouveau record : 120,8 milliards de revenus sur le second trimestre dans le monde, selon IHS Markit. Le secteur enregistre une hausse de 4,4% de ses revenus par rapport au trimestre précédent. En partie tirée par une forte croissance des entreprises et du marché des solutions de stockage. Des chiffres de secteur en hausse mais de nombreuses publications d’entreprises décevantes, en dernier lieu celle d’ AAC Technologies Holdings cette semaine.Les dix plus gros fournisseurs de semiconducteurs au second trimestre 2018 (Source IHS Markit) :

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 1.32% 88.35 -36.94% APPLE 0.00% 215.05 27.07% XIAOMI 17.39% 2.7 0.00%

Thibault Lemler © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue