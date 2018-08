TECH POINT : J-12 pour Apple, J-17 pour Santa Monica 0 0 31/08/2018 | 12:04 Envoyer par e-mail :

Santa Monica. La ville a officiellement autorisé les startup Bird, Lime, Lyft et Jump Bikes à lancer leurs vélos et trottinettes électriques en libre-service dans ses rues. Elle lance ce programme pilote pour une durée de 16 mois à partir du 17 septembre, mais limite le nombre d'engins à 750 par société. Une victoire pour ces jeunes entreprises, qui avaient déjà essayé de se lancer sans autorisation et avaient stoppé leurs activités dans la ville. Les habitants de Santa Monica vont-ils battre les parisiens ? Plus de 100 000 trajets avaient été recensés sur le premier mois et demi d'exploitation dans la capitale française.



Apple. Fuites ou teasing ? En vue de son événement du 12 septembre prochain où la firme devrait présenter ses nouveaux modèles d’iPhone, des images ont commencé à fuiter. On aperçoit ce que devrait être le futur iPhone XS, plus grand, plus performant, plus beau. Encore une dizaine de jour à patienter pour les accros au fruit avant le grand rendez-vous annuel.



Google. La fin des hackers ? Le géant californien lance sa clé de sécurité Titan, qui vise à sécuriser tous vos mots de passe par un facteur de double authentification physique. Peut-être le meilleur moyen pour ne plus se faire dérober ses mots de passe et donc ses informations personnelles. La tâche des hackers se complique. En revanche, évitez de la perdre.



IFA. Notre CES européen vient d'ouvrir ses portes à Berlin. Le salon européen de l'électronique grand public regroupe tout un panel de sociétés dévoilant de nouveaux produits. Intelligence artificielle, connectivité, télévisions, smartphones… Toutes les futures tendances des secteurs et produits technologiques sont exposées. On relèvera Sony et son chien robot, LG avec son téléviseur 8K et son exosquelette, Polaroid et son appareil photo instantané, Segway et ses rollers électriques… Un tas de produits hi-tech onéreux qui viendront équiper les ménages dans les mois à venir.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET -0.81% 1254.44 19.08% APPLE 0.92% 225.03 32.97%

