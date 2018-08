TECH POINT : La Chine, OK pour YC, non pour Google. Cisco brille, pas Nvidia... 0 0 17/08/2018 | 12:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Y Combinator. Le célèbre incubateur américain débarque en Chine. Il veut se rapprocher d’un écosystème dynamique et plein d’avenir pour y appliquer sa recette à succès. Lancé en 2005, l’accélérateur apporte 120 000 dollars et trois mois de conseil à chaque entreprise qu’il décide d’accompagner. En échange, elle lui confie 7% de son capital. La recette fonctionne. 1 900 startups ont déjà été propulsées, dont de grands succès comme Airbnb ou Coinbase. La réputation de YC le précède, les talents chinois devraient donc se presser à sa porte. Une force quand on sait qu’il est difficile pour une entreprise étrangère de s’implanter dans l’écosystème Chinois.



Cisco. Le spécialiste des réseaux a publié cette semaine ses résultats trimestriels et a aussi clos son exercice fiscal 2017/2018. Les chiffres sont bons, 3,8 milliards de dollars de bénéfice net, +57% sur un an pour une hausse du chiffre d’affaires de 6% à 12,84 milliards. La publication était l’occasion pour l’entreprise de confirmer son orientation côté logiciels et services, qui devraient représenter 50% de son chiffre d’affaires à l’horizon 2020. Tous les voyants sont au vert pour l’américain qui prévoit un exercice 2018/2019 avec une croissance de l’ordre de 6%. L’action est en hausse de presque 18% depuis le 1er janvier.



Nvidia. Le roi du processeur graphique a aussi publié ses résultats, annonçant des revenus et des bénéfices supérieurs au consensus des analystes. Cependant, le cours de l’action perd environ 5% dans les échanges d’après clôture à cause d’une perspective de revenus pour le trimestre à venir légèrement plus faible que celle des analystes. Cette réduction devrait être en partie causée par la baisse des ventes des équipements spécifiques aux crypto-monnaies. Cette baisse n’efface toutefois pas la forte croissance du titre qui affiche depuis le début de l’année une hausse d’une trentaine de pourcents.



Google. Non il n’y aura pas un moteur de recherche en Chine. C’est le PDG Sundar Pinchai qui est sorti du silence après que de multiples rumeurs eurent émergé ces derniers jours. Des employés de la firme avaient commencé à signer une pétition s’inquiétant des éventuelles dérives morales et éthiques du groupe. Si l’inquiétude est montée c’est que les internautes chinois sont plus de 770 millions, un marché qui ne laisse pas le géant indifférent. Pour le conquérir, le moteur de recherche serait dans l’obligation de censurer une partie de ses services… mais ça n’arrivera pas. Comment faire ? Work in Progress.

Le célèbre incubateur américain débarque en Chine. Il veut se rapprocher d’un écosystème dynamique et plein d’avenir pour y appliquer sa recette à succès. Lancé en 2005, l’accélérateur apporte 120 000 dollars et trois mois de conseil à chaque entreprise qu’il décide d’accompagner. En échange, elle lui confie 7% de son capital. La recette fonctionne. 1 900 startups ont déjà été propulsées, dont de grands succès comme Airbnb ou Coinbase. La réputation de YC le précède, les talents chinois devraient donc se presser à sa porte. Une force quand on sait qu’il est difficile pour une entreprise étrangère de s’implanter dans l’écosystème Chinois.Le spécialiste des réseaux a publié cette semaine ses résultats trimestriels et a aussi clos son exercice fiscal 2017/2018. Les chiffres sont bons, 3,8 milliards de dollars de bénéfice net, +57% sur un an pour une hausse du chiffre d’affaires de 6% à 12,84 milliards. La publication était l’occasion pour l’entreprise de confirmer son orientation côté logiciels et services, qui devraient représenter 50% de son chiffre d’affaires à l’horizon 2020. Tous les voyants sont au vert pour l’américain qui prévoit un exercice 2018/2019 avec une croissance de l’ordre de 6%. L’action est en hausse de presque 18% depuis le 1er janvier.Le roi du processeur graphique a aussi publié ses résultats, annonçant des revenus et des bénéfices supérieurs au consensus des analystes. Cependant, le cours de l’action perd environ 5% dans les échanges d’après clôture à cause d’une perspective de revenus pour le trimestre à venir légèrement plus faible que celle des analystes. Cette réduction devrait être en partie causée par la baisse des ventes des équipements spécifiques aux crypto-monnaies. Cette baisse n’efface toutefois pas la forte croissance du titre qui affiche depuis le début de l’année une hausse d’une trentaine de pourcents.Non il n’y aura pas un moteur de recherche en Chine. C’est le PDG Sundar Pinchai qui est sorti du silence après que de multiples rumeurs eurent émergé ces derniers jours. Des employés de la firme avaient commencé à signer une pétition s’inquiétant des éventuelles dérives morales et éthiques du groupe. Si l’inquiétude est montée c’est que les internautes chinois sont plus de 770 millions, un marché qui ne laisse pas le géant indifférent. Pour le conquérir, le moteur de recherche serait dans l’obligation de censurer une partie de ses services… mais ça n’arrivera pas. Comment faire ? Work in Progress. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET -0.66% 1224.06 16.20% CISCO SYSTEMS 2.96% 45.16 17.91% NVIDIA CORPORATION -0.63% 257.44 33.04%

Thibault Lemler © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue