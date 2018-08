TECH POINT : Messenger sur écoute, Tesla moins Lucid, Venezuela 2.0 0 0 21/08/2018 | 12:02 Envoyer par e-mail :

Tesla. Funding not secured. Le financement garanti par Elon Musk visant à sortir Tesla de la cote n'est peut-être plus aussi garanti qu'il en avait l'air. Le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite est en discussion avec le rival de Tesla, Lucid, pour investir dans l'entreprise non cotée et en devenir l'actionnaire majoritaire. Un deal de plus d'un milliard de dollars n'est pas exclu. Dans un premier temps, 500 millions seraient sur la table. Le fonds, qui dispose déjà d'une participation d'environ 5% dans Tesla, ne met manifestement pas tous ses œufs dans le même panier.



Facebook. L’application Messenger visée par la justice américaine. On sait que la NSA écoute les conversations téléphoniques de beaucoup de monde. Le problème, c'est qu'elle n’a pas accès aux appels passés sur Messenger. Une procédure judiciaire est en cours contre la messagerie pour que le gouvernement américain puisse mettre sur écoute les membres d’un gang. Les autorités veulent que Facebook modifie le code de l’application, qui est chiffrée de bout en bout, afin de leur donner un accès. Mais le réseau social s’y oppose pour continuer à protéger la vie privée de ses utilisateurs.



Apple. La marque surchauffe et c’est l’explosion, littéralement. Il ne s’agit en revanche pas d’un exploit boursier, mais d’un défaut de produit. La batterie d’un iPad a explosé dans un Apple Store d’Amsterdam. Plus de peur que de mal heureusement, le magasin a pu rouvrir ses portes rapidement. La faute à une batterie lithium-ion qui aurait surchauffé.



Venezuela. Un plan de sauvetage inédit. La nouvelle devise vénézuélienne, celle qui vient de voir 3 zéros s’envoler en un claquement de doigt, va voir sa valeur calquée sur le petro. Le petro est la crypto-monnaie que le pays a lancée en début d’année. Elle fluctue elle-même en fonction du prix du pétrole. La volatilité du petro sera calquée sur celle du baril et ne sera par conséquent pas soumise à la même spéculation que les autres cryptos. Une situation encore jamais vue… mais une possible solution aux maux de la monnaie nationale, qui ne vaut plus grand-chose.

