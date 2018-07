TECH POINT : Navya timide en bourse, Sonos va lever 105 millions... 0 0 24/07/2018 | 12:07 Envoyer par e-mail :

Navya. Introduction en bourse. La société lyonnaise de véhicules autonomes entame son premier jour de cotation sur Euronext Paris. Le prix de référence finalement choisi pour la mise sur le marché aura été de 7 euros, soit la borne basse de la nouvelle fourchette 7 – 9 euros. Cette fourchette avait été initialement fixée à 9 – 12 euros mais revue à la baisse. L'objectif fixé était de réunir 50 millions d'euros, mais seulement 38 ont été levés. Sur 5 377 143 actions, seulement 4% ont été souscrites dans le cadre de l'offre à prix ouvert (pour le public). Le bilan reste donc mitigé et l'on attend de voir si le public va se prendre d'affection pour la valeur. Quoi qu'il en soit à mi-séance le titre marque +10% à 7,72 euros et avoisine les 210 millions d'euros de capitalisation.



Lime. Départ en fanfare. Les trottinettes et vélos roulent à plein régime. Après les 335 millions de dollars levés depuis 18 mois, la start-up annonce avoir dépassé les 6 millions de trajets depuis son lancement en juin 2017. Pour comparaison, son concurrent Bird a atteint 1 million de trajets en avril après son lancement en novembre dernier. Le départ est fulgurant et les VC (capital-risqueurs) se réjouissent, la société est valorisée plus d’un milliard de dollars.



Fetch. Il n’y a malheureusement pas que des succès dans le monde de l’entreprenariat. La jeune société française de livraison de repas à domicile Fetch annonce sa fermeture définitive après trois ans d’exercice. L’aventure avait bien démarré grâce à une stratégie fondée sur les villes de taille moyenne désertées par la concurrence. Mais plusieurs points vinrent entraver son développement. L’application smartphone ne s’est pas révélée à la hauteur, les levées d’argent très difficiles ou impossibles et l’accélération de ses concurrents. Les yeux plus gros que le ventre ?



Sonos. Le son de cloche est bon. La marque va s’introduire en bourse en proposant 5 555 555 actions au public. La fourchette est annoncée entre 17 et 19 dollars, ce qui devrait lui permettre de lever 105 millions en prenant la borne haute. L’entreprise annonce avoir réalisé près de 210 millions de ventes ce trimestre accompagnées d’une perte d’environ 29 millions de dollars. Mais elle devrait dépasser cette année le milliard de chiffre d’affaires. Dossier à suivre.



Course aux 1 000 milliards de capitalisation boursière. Le favori reste Apple, mais Alphabet revient dans la course avec sa bonne publication, qui devrait lui ajouter quelque 30 milliards one shot. Ce classement sera mis à jour hebdomadairement jusqu’à ce que les fameux 1 000 000 000 000 soient atteints par un des candidats :

