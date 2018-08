TECH POINT : Plus de pub pour Netflix, plus de justice pour Twitter 0 0 20/08/2018 | 12:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention.











Amazon . Suite à sa mise en cessation de paiement, la chaîne de bricolage Homebase va procéder à des cessions d’actifs. Les entrepôts de la marque intéresseraient Amazon qui voit ici une belle opportunité dans un marché anglo-saxon en pénurie de bâtiments industriels. Les sites à proximité de zones urbaines denses seraient transformés en entrepôts du dernier kilomètre pour optimiser aux mieux le timing des livraisons. PepsiCo . All in sur Sodastream. Ce sont 3,2 milliards de dollars qui sont mis sur la table par PepsiCo pour l’achat de l’entreprise israélienne. L’action du spécialiste des machines à soda qui font des bulles va être acquise à 144 USD en numéraire, soit une prime de 32% par rapport au cours pondéré des 30 derniers jours. De l’agitation dans les boissons. Coca-Cola, de son côté, a pris une participation minoritaire dans BodyArmor, une marque de boissons énergisantes. Elle est une concurrente directe de la boisson Gatorade, qui appartient d’ailleurs à PepsiCo. Twitter . Dans une récente interview à la chaîne américaine CNN, le fondateur et CEO du réseau social explique pourquoi Twitter est réticent à combattre les "fake news". Selon lui, cela placerait les employés en charge de vérifier les posts douteux comme des "arbitres de vérité". En plus de ne pas avoir les ressources nécessaires pour vérifier l’ensemble de ces contenus, le réseau pourrait perdre la confiance de ses utilisateurs. Le réseau social indique travailler sur le sujet pour éviter les méthodes arbitraires, sans pour autant avoir de solution. Netflix . Le site de streaming a supprimé l’intégralité des commentaires et critiques de ses contenus publiés par les spectateurs sur son site. La rubrique était en déclin selon l’entreprise. Elle a donc préféré développer un nouveau projet : insérer de la pub pour ses contenus originaux. Les publicités se glisseront dans les épisodes de vos séries préférées, mais ne concerneront que la promotion des programmes-maison. Heureusement vous pourrez les passer. Un premier pas en direction de l’intégration de publicités d’annonceurs externes ?

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM -0.23% 1882.22 60.95% NETFLIX -1.76% 316.78 65.02% PEPSICO 0.62% 114.96 -4.14% TWITTER INC -0.30% 32.73 36.32%

Thibault Lemler © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue