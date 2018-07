TECH POINT : SnapCash ou SnapCrash, Facebook vire les moins de 13 ans... 0 0 23/07/2018 | 12:16 Envoyer par e-mail :

Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Atos. Rachat de Syntel pour 3,4 milliards de dollars. Le français Atos, acteur de renom des services informatiques, va se spécialiser davantage dans l'accompagnement de la transformation numérique de ses clients avec ce rachat. Il va débourser une prime de 14% par rapport au cours de clôture de Syntel vendredi (39,13$). Le groupe estime que 250 millions de dollars de synergies de revenus devraient être créés une fois les deux entités réunies. Le français va ainsi se renforcer sur le marché américain qui représente aujourd'hui sa deuxième région en termes de chiffre d'affaires, après l'Allemagne.



Toba. Un vélo électrique qui vous fait gagner de l’argent. 50cycles est un vendeur de vélos qui a décidé de récompenser ses clients sportifs. Avec le modèle Toba, qui sortira en fin d’année, plus vous pédalerez, plus vous gagnerez de l’argent. Une application smartphone reliera votre vélo au réseau et chaque tour de pédale minera un peu de Loyalcoin. On sait que le processus de minage est énergivore, voilà un bon moyen de lier l’utile à l’agréable. Le cycliste touchera une commission sur chaque transaction validée (minage). Cependant, si vous souhaitez rembourser votre vélo à 2 000 euros, avec des gains de l’ordre de 15 euros les 1 000 km, il vous faudra pédaler 36,5 km par jour pendant 10 ans…



Snap. Le réseau social mettra fin à son service de paiement Snapcash le 30 août. Il avait été introduit en 2014 pour faire face au départ de certains utilisateurs vers Instagram et concurrencer une des seules applications principales de paiement instantané du moment, Venmo. Un constat d'échec pour Snap, d'autant que certains utilisateurs avaient détourné le système à des fins plus lucratives, l’envoi de contenus érotiques contre de l’argent. Le réseau social préfère donc se recentrer sur le design de l’application et ses lunettes Spectacles pour porter sa croissance… en espérant que ce soit suffisant.



Facebook. Vraiment sur le point de bloquer les moins de 13 ans ? Il faut croire que oui : le réseau social va chercher à identifier les utilisateurs des profils suspectés d’avoir moins de 13 ans pour bloquer leurs comptes. Facebook exigera ensuite un document d’identité justifiant de l’âge de la personne pour débloquer l’accès au compte. Non, pas de caprice, c’est pour ton bien mon enfant.



